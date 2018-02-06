Кабмин назначил Минрегион распорядителем средств Фонда энергоэффективности

Согласно постановлению "Порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете по программе "Функционирование Фонда энергоэффективности" (№1102) от 20 декабря, бюджетные средства должны быть направлены на обеспечение его деятельности и формирование уставного капитала.

Как указывается в документе, распределение бюджетных средств по направлениям на соответствующий бюджетный период осуществляется по согласованию с Минрегионом.

Как сообщалось, Фонд энергоэффективности начал работу в январе-2018. Фонд будет предоставлять средства для реализации проектов термомодернизации, внедрения эффективных систем мониторинга и управления, установления эффективных отопительных и охладительных систем и оборудования, а также замены имеющихся систем и оборудования на более эффективные. Форма предоставления средств — частичное возмещение стоимости мероприятий по энергоэффективности.