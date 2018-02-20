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Под Житомиром построили ультрасовременный завод

Под Житомиром построили ультрасовременный завод
00:05 Сегодня Телеграф
Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Завод оборудован немецкими линиями и имеет самый высокий уровень компьютеризации и автоматизации всех производственных процессов.

Управление Государственной архитектурно-строительной инспекции в Житомирской области выдало заказчику строительства ЧСП "Украина" сертификат готовности на объект: "Новое строительство завода для производства семян сельскохозяйственных культур (первая очередь, первый пусковой комплекс), Житомирская область, Попельнянский район, село Почуйки, за границами населенного пункта, комплекс зданий и сооружений №3".

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По информации ProfiDOM.com.ua, площадь комплекса составляет 7118,1 кв. м, а стоимость основных фондов, принятых в эксплуатацию, - 644347 тыс. грн.

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Это один из самых современных в Украине заводов. Он оборудован линиями компании Petkus (Германия) и имеет самый высокий уровень компьютеризации и автоматизации всех производственных процессов.

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Качество семян будет полностью отвечать лучшим мировым стандартам.

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Новости Бизнеса, АПК, Житомир, Завод, Украина.
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