Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Глава МИД Дании и премьер Украины обсудили поддержку реформ Глава МИД Дании и премьер Украины обсудили поддержку реформ
Новости: Еврокомиссия: Украинский агроэкспорт в ЕС бьет рекорды Еврокомиссия: Украинский агроэкспорт в ЕС бьет рекорды
Новости: Биатлон. Результаты смешанной эстафеты на Олимпиаде-2018 Биатлон. Результаты смешанной эстафеты на Олимпиаде-2018
Новости: Оскар 2018: стартует голосование за будущих лауреатов премии Оскар 2018: стартует голосование за будущих лауреатов премии
X

Глава МИД Дании и премьер Украины обсудили поддержку реформ

Владимир Гройсман
16:26 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса: Украина активно внедряет изменения в различных сферах жизни и готова предложить международным партнерам новые горизонты и новые векторы сотрудничества.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен обсудили дальнейшую поддержку реформ в Украине.

Как сообщает во вторник пресс-служба Кабинета министров Украины, В.Гройсман в ходе встречи в Киеве отметил поддержку Дании в санкционный политике против государства-агрессора и поблагодарил за всестороннее содействие проведению реформ в Украине.

"Мы также приветствуем инициативу Дании в проведении международной конференции по вопросам украинских реформ (летом в Копенгагене)", - сказал глава Украинского правительства.

В.Гройсман напомнил, что аналогичная конференция имела место в Лондоне летом 2017 года и стала хорошей площадкой для обмена мнениями и поиска эффективных решений, которые внедряются сегодня.

По словам премьера, Украина активно внедряет изменения в различных сферах жизни государства и готова предложить международным партнерам новые горизонты и новые векторы сотрудничества.

Он отметил, что Украине есть, что предложить партнерам. За последние полгода государство значительно продвинулось на пути реформ, прежде всего в образовании, судебной системе, пенсионной системе, здравоохранении, государственном управлении.

Госказначейство назвало сумму долга Пенсионного фонда Украины
Госказначейство назвало сумму долга Пенсионного фонда УкраиныЧитать полностью

"Сегодня нам надо начинать работу антикоррупционного суда, продолжать медицинскую реформу, реформу энергосектора, реформу государственной службы и децентрализации. Мы видим, что надо усилить и где сконцентрировать внимание. И мы открыты для конструктивных дискуссий относительно дальнейших планов", - сказал премьер.

В свою очередь А.Самуэльсен подчеркнул, что Дания и в дальнейшем будет исповедовать политику поддержки Украины. "Мы знаем, что реформы обычно непопулярные - в любой стране. Но хотим отметить, что мы будем поддерживать ваше государство и правительство в вашей нелегкой работе", - цитирует словам дипломата пресс-служба Кабмина.

Однако Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что Украина пока не смогла обеспечить устойчивый и быстрый экономический рост, который отвечает возможностям и интересам страны.

"Мы пока не смогли реализовать тот амбициозный план, который бы дал возможность сегодня обеспечить устойчивый и быстрый экономический рост, который отвечает интересам и возможностям Украины", - сказал В.Гройсман на конференции "Международная встреча высокого уровня по вопросам реформ в Украине" во вторник в Киеве.

В то же время, по словам премьера, множество реформ были начаты и реализованы.

Также В.Гройсман выразил надежду на эффективную работу нового Верховного суда, а также подчеркнул необходимость активизации антикоррупционных реформ. В частности, он выступает за то, чтобы Антикоррупционный суд был создан в ближайшие месяцы.

Кроме того, премьер отметил, что на протяжении 5 лет будет построена новая система здравоохранения.

"Украина должна занять позицию надежного прогнозируемого партнера", - добавил В.Гройсман, обращаясь к международному сообществу.

Как отмечается в сообщении, Дания входит в число ведущих торговых партнеров Украины среди государств-членов ЕС. Объем двусторонней торговли по итогам 2017 года вырос на 15% - до 540,8 млн долл. Наибольший интерес представляет сотрудничество в машиностроении, производстве автомобильных комплектующих, пищевой промышленности и легкой промышленности.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Бизнеса, Андерс Самуэльсен, Владимир Гройсман, Дания, Министр иностранных дел Дании, реформы в Украине, Украина.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости экономики

Гройсман предложил проверять бизнес без предупреждения В Украине создали Дноуглубительный флот Словакия собирается запустить поезд до Ужгорода

Последние новости

Российский олимпиец Крушельницкий: Я категорически против допинга Госказначейство назвало сумму долга Пенсионного фонда Украины Венгерский глава МИД назвал люксембургского коллегу "идиотом"
Сегодня читают
01 Археологи решили знаменитую загадку вытянутых черепов
02 У Порошенко дали оценку нападению на "Россотрудничество" в Киеве
03 В Украине создали Дноуглубительный флот
04 Беларусь не сможет отправить миротворцев на Донбасс
05 Хоккей. В финале Олимпиады-2018 сыграют Канада - США
Новости сегодня
17:01 Таинственный колодец Посвящения масонов, который был построен в начале прошлого века (Фото)
16:58 78 лет назад на экраны впервые вышел мультфильм "Том и Джери"
16:58 Инженер назвал причину "идеального" расположения египетских пирамид
16:58 Смех до слез: вечерние анекдоты 20 февраля
16:55 Парки и скверы столицы переоформят на "Киевзеленбуд"
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Газ для промышленности станет значительно дешевле Газ для промышленности станет значительно дешевле
Новости: Украина должна 74 миллиарда долларов Украина должна 74 миллиарда долларов
Новости: Сегодня в Украине - День Героев Небесной Сотни Сегодня в Украине - День Героев Небесной Сотни
Новости: Ученые выяснили, как преодолеть влияние хронического стресса Ученые выяснили, как преодолеть влияние хронического стресса
Добавить комментарий
0