Глава МИД Дании и премьер Украины обсудили поддержку реформ

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен обсудили дальнейшую поддержку реформ в Украине.

Как сообщает во вторник пресс-служба Кабинета министров Украины, В.Гройсман в ходе встречи в Киеве отметил поддержку Дании в санкционный политике против государства-агрессора и поблагодарил за всестороннее содействие проведению реформ в Украине.

"Мы также приветствуем инициативу Дании в проведении международной конференции по вопросам украинских реформ (летом в Копенгагене)", - сказал глава Украинского правительства.

В.Гройсман напомнил, что аналогичная конференция имела место в Лондоне летом 2017 года и стала хорошей площадкой для обмена мнениями и поиска эффективных решений, которые внедряются сегодня.

По словам премьера, Украина активно внедряет изменения в различных сферах жизни государства и готова предложить международным партнерам новые горизонты и новые векторы сотрудничества.

Он отметил, что Украине есть, что предложить партнерам. За последние полгода государство значительно продвинулось на пути реформ, прежде всего в образовании, судебной системе, пенсионной системе, здравоохранении, государственном управлении.

"Сегодня нам надо начинать работу антикоррупционного суда, продолжать медицинскую реформу, реформу энергосектора, реформу государственной службы и децентрализации. Мы видим, что надо усилить и где сконцентрировать внимание. И мы открыты для конструктивных дискуссий относительно дальнейших планов", - сказал премьер.

В свою очередь А.Самуэльсен подчеркнул, что Дания и в дальнейшем будет исповедовать политику поддержки Украины. "Мы знаем, что реформы обычно непопулярные - в любой стране. Но хотим отметить, что мы будем поддерживать ваше государство и правительство в вашей нелегкой работе", - цитирует словам дипломата пресс-служба Кабмина.

Однако Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что Украина пока не смогла обеспечить устойчивый и быстрый экономический рост, который отвечает возможностям и интересам страны.

"Мы пока не смогли реализовать тот амбициозный план, который бы дал возможность сегодня обеспечить устойчивый и быстрый экономический рост, который отвечает интересам и возможностям Украины", - сказал В.Гройсман на конференции "Международная встреча высокого уровня по вопросам реформ в Украине" во вторник в Киеве.

В то же время, по словам премьера, множество реформ были начаты и реализованы.

Также В.Гройсман выразил надежду на эффективную работу нового Верховного суда, а также подчеркнул необходимость активизации антикоррупционных реформ. В частности, он выступает за то, чтобы Антикоррупционный суд был создан в ближайшие месяцы.

Кроме того, премьер отметил, что на протяжении 5 лет будет построена новая система здравоохранения.

"Украина должна занять позицию надежного прогнозируемого партнера", - добавил В.Гройсман, обращаясь к международному сообществу.

Как отмечается в сообщении, Дания входит в число ведущих торговых партнеров Украины среди государств-членов ЕС. Объем двусторонней торговли по итогам 2017 года вырос на 15% - до 540,8 млн долл. Наибольший интерес представляет сотрудничество в машиностроении, производстве автомобильных комплектующих, пищевой промышленности и легкой промышленности.