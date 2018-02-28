Кабмин формирует наблюдательный совет Фонда энергоэффективности

Кабмин принял положение о наблюдательном совете Фонда энергоэффективности, утвердил методики расчета экономии энергии в результате осуществления мероприятий по энергоэффективности, которые финансируются фондом, а также определил основные направления деятельности учреждения.

Фонд начал работу в январе 2018 года. Основными направлениями и задачами учреждения являются финансирование реализации проектов термомодернизации, а также внедрение эффективных систем мониторинга и управления.

Как сообщалось ранее, Украина поставила двухгодичный рекорд по отбору газа из хранилищ.