https://telegraf.com.ua/files/2018/02/kkabmin121111-150x90.jpg Бизнес, Экономика https://telegraf.com.ua/biznes/ekonomika/3934988-kabmin-formiruet-nablyudatelnyiy-sovet-fonda-energoeffektivnosti.html
Кабмин формирует наблюдательный совет Фонда энергоэффективности
Новости Бизнеса: Кабмин утвердил постановление о наблюдательном совете Фонда энергоэффективности и указал его основные задачи.
Кабмин принял положение о наблюдательном совете Фонда энергоэффективности, утвердил методики расчета экономии энергии в результате осуществления мероприятий по энергоэффективности, которые финансируются фондом, а также определил основные направления деятельности учреждения.
Фонд начал работу в январе 2018 года. Основными направлениями и задачами учреждения являются финансирование реализации проектов термомодернизации, а также внедрение эффективных систем мониторинга и управления.
Как сообщалось ранее, Украина поставила двухгодичный рекорд по отбору газа из хранилищ.
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