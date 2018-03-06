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Порошенко отметил необходимость хорошей связи в городах и поселках

Мобильная вышка
17:57 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: pixabay

Новости Бизнеса: Петр Порошенко вскоре ожидает от НКРСИ тендера на 4G в диапазоне 900 МГц.

Президент Украины Петр Порошенко ожидает от Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), тендера на запуск связи стандарта 4G в частотном диапазоне 900 МГц.

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"Я думаю, что после этого аукциона мы поручим, чтобы наш регулятор провел еще один аукцион в 900-м диапазоне, где мы сможем запускать третье и четвертое поколение для сел и поселков - для того, чтобы была возможность развиваться сельской медицине, сельскому образованию, чтобы сельсовет имел надежную и эффективную Интернет-связь", - сказал П.Порошенко в ходе тендера на 4G во вторник в Киеве.

По словам президента, условия лицензии предусматривают, что уже в 2018 году в абсолютном большинстве областей операторы запустят связь четвертого поколения.

Он подчеркнул, что введение такой связи – это и "система "умный город", умное управление уличным освещением, эффективная система общественного транспорта, учет, GPS, в том числе и безопасность, и Интернет-камеры, и общественный порядок".

"Украина возвращается в Европу, в том числе и по уровню IT-технологий", - добавил П.Порошенко.

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Новости Бизнеса, 4G, Интернет, НКРСИ, Петр Порошенко, Связь, Украина.
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