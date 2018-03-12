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Криптовалюты растут: Bitcoin дороже 9 тысяч долларов

Биткоин
17:09 Сегодня Телеграф
epravda.com.ua
Фото: Твиттер

Новости Бизнеса: На торгах в понедельник 100 наиболее популярных криптовалют демонстрируют рост.

Биткоин держится ниже 10 тысяч долларов, об этом свидетельствуют данные биржи Сoinmarketcap.

Согласно данным, по состоянию на 9:35 биткоин дорожал на 9%, его цена составляет - 9,648 тысяч долларов.

Курс криптовалют падает

Напомним, стратег по биржевым товарам аналитического подразделения Bloomberg Intelligence Майк Макглоун считает, что цена биткоина с большой вероятностью может обвалиться на 90%.

Почти 20% владельцев криптовалют брали деньги в долг, чтобы купить биткоин или другую криптовалюту.

Ранее сообщалось, что украинцы почти перестали гуглить криптовалюты.

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Новости Бизнеса, Bitcoin, Биткоин, Криптовалюта, Курс Bitcoin.
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