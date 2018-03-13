Какая стоимость продуктов по состоянию на 13 марта 2018 года

Цены на продукты постоянно меняются, чтобы правильно рассчитать свои расходы необходимо быть в курсе всех изменений в ценовой политике на рынке. С 6 марта по 13 марта проводился мониторинг рынка продуктов. Узнайте самые актуальные цены на основные продукты питания.

Хлебобулочные изделия:

Цены на хлебобулочные изделия почти не изменились:

Средняя цена на батон была - 11.50 грн. На этой неделе цена - 11.55.

Средняя цена на черный хлеб была - 12.50 грн. На этой неделе цена 13.00 грн.

Цена на белый хлеб была 12.25 грн. На этой неделе цена - 12.50.

Булка (упаковка 5 штук) была - 6.70 грн. Цена на этой неделе - 7.10 грн.

Кисломолочная продукция:

Цены на кисломолочные продукты немного изменились:

Средняя цена за пакет молока (990 г) была 27.00 грн. На этой неделе молоко можно купить за 27.50 грн.

Цена за пачку масла (200 г) была - 28.55 грн. На этой неделе цена - 28.75 грн.

Сметану (405 г) можно было купить за 26.70 грн. Цена на этой неделе 27.00 грн.

Цена за килограмм творога была 67.00. Новая цена - 67.20 грн.

Мясо:

Стоимость мяса немного выросла:

Говядина (1 кг) в среднем стоила - 132.00 грн. Цена на этой недели 132.75 грн.

Свинина (1 кг), на предыдущей неделе, была 127.50 грн. Новая цена - 128.15 грн.

Средняя цена на сало (1 кг) была - 110 грн. На этой неделе цена - 112 грн.

Крупы:

Цены на осталось на прежнем уровне:

Цена за 1 килограмм гречки была - 23.40 грн. Новая цена - 23.50 грн.

Цена на рис (1 кг) была - 22.50 грн. На этой неделе цена - 23.00 грн.

Мука пшеничная (1 кг) стоила - 9.00 грн. На этой неделе цена немного снизилась - 9.10 грн.

Цена за пачку макарон, в среднем была - 15.50 грн. Новая цена - 15.75.

Бакалея:

Стоимость некоторых бакалейных товаров практически не изменилась:

Цена на яйца (10 шт.) была - 27.60 грн. Цена на этой неделе - 27.50 грн.

Цена на подсолнечное масло (1 л.) было - 31.0 грн. На этой неделе цена - 31.00 грн.

За соль (1 кг) требовали - 9.65 грн. На этой неделе - 9.75 грн.

Сахар (1 кг) стоил- 23.50. Новая цена - 24.00 грн.