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В Украине увеличились цены реализации сельхозпродукции

Сельское хозяйство
16:05 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Средние цены реализации сельхозпродукции в Украине в январе-феврале выросли на 10,8%.

Средние цены реализации аграрной продукции сельскохозяйственными предприятиями Украины в январе-феврале 2018 года выросли на 10,8% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, сообщила Государственная служба статистики.

Согласно сообщению, продукция растениеводства за отчетный период подорожала на 8,5%, а животноводства – на 21,5%, по сравнению с январем-февралем 2017 года.

По данным Госстата, в феврале по сравнению с январем этого года сельхозпродукция подорожала на 1,4%. В частности, растениеводческая продукция выросла в цене на 2,1%, а животноводческая – подешевела на 1,5%.

Отмечается, что, по сравнению с февралем 2017 года, средние цены в феврале этого года выросли на 10%. В частности, стоимость продукции растениеводства увеличилась 8,1%, а животноводства - на 19,1%.

Как сообщалось, средние цены реализации аграрной продукции сельскохозяйственными предприятиями Украины в январе-декабре 2017 года выросли на 11,5% по сравнению с 2016 годом. При этом, продукция растениеводства в 2017 году подорожала на 7,3%, а животноводства – на 30,7%.

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Новости Бизнеса, Аграрная продукция, Госстат, Сельское хозяйство, Украина.
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