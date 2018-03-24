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Нидерланды и Украина договорились развивать "зеленую" энергетику
19:47 Сегодня Телеграф
Фото из открытых источников

Новости Бизнеса: Украина и Нидерланды будут совместно работать над реализацией политики устойчивого энергетического развития.

Украина и Нидерланды подписали Меморандум о взаимопонимании в возобновляемой энергетике. Страны начнут вместе работать над реализацией политики устойчивого энергетического развития, передает Госэнергоэффективности.

"В городе Утрехт (Нидерланды) Председатель Госэнергоэффективности Сергей Савчук и директор Нидерландского агентства предпринимательства (RVO) Барто Пирсма подписали Меморандум о взаимопонимании в возобновляемой энергетике. Объединив усилия, Украина и Нидерланды начнут работать над реализацией политики устойчивого энергетического развития", - говорится в сообщении.

В рамках меморандума предусматривается:

  • обмен информацией о лучших практиках внедрения проектов по "зеленой" энергетике и механизмов их финансирования;
  • налаживание деловых связей между украинскими и голландскими компаниями для реализации совместных инвестиционных проектов.

"Мы уже имеем налаженные связи с такими странами, как Финляндия, Дания, Словакия и другими. Например, вместе с финскими партнерами создаем фонд финансирования подготовки „зеленых" проектов в Украине. Сотрудничество с Нидерландами позволит привлекать нидерландские инновации и инвестиции, особенно для проектов по биоэнергетике", - прокомментировал событие Савчук.

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Отметим, Нидерландское агентство предпринимательства занимается поддержкой бизнеса, в том числе в возобновляемой энергетике, благодаря различным программам, финансированию, поиску деловых партнеров и тому подобное.

Напомним, членство Украины в Международном агентстве по возобновляемым источникам энергии IRENA дает возможность обращаться в Абудабийский фонд развития за льготными кредитами на "зеленые" проекты.

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Новости Бизнеса, Возобновляемая энергетика, Госэнергоэффективности, Сотрудничество, Украина и Нидерланды.
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