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Какая стоимость продуктов по состоянию на 27 марта 2018 года

Продукты
14:18 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников

Новости Бизнеса: Узнайте самые актуальные цены на основные продукты питания.

Цены на продукты постоянно меняются, чтобы правильно рассчитать свои расходы необходимо быть в курсе всех изменений в ценовой политике на рынке. С 20 по 27 марта проводился мониторинг рынка продуктов. Узнайте самые актуальные цены на основные продукты питания.

Хлебобулочные изделия:

Цены на  хлебобулочные изделия почти не изменились:

Средняя цена на батон была - 11.00 грн. На этой неделе цена - 11.15.

Средняя цена на черный хлеб была - 10.79 грн. На этой неделе цена 10.85 грн.

Цена на белый хлеб была 11.75 грн. На этой неделе цена - 11.95.

Булка (упаковка 5 штук) была - 6.55 грн. Цена на этой неделе - 7.15 грн.

Кисломолочная продукция:

 

Цены на кисломолочные продукты остались на прежнем уровне:

Средняя цена за пакет молока (990 г) была 26.15 грн. На этой неделе молоко можно купить за 26.25  грн.

Цена за пачку масла (200 г) была - 28.80 грн. На этой неделе цена - 28.75 грн.

Сметану (405 г) можно было купить за 26.75 грн. Цена на этой неделе 26.80 грн.

Цена за килограмм творога была 67.00 На этой неделе цена - 67.00 грн.

Мясо:

Стоимость мяса немного выросла:

Говядина (1 кг) в среднем стоила - 133.15 грн. Цена на этой недели 133.69 грн.

Свинина (1 кг), на предыдущей неделе, была 128.75 грн. Новая цена - 129.00 грн.

Средняя цена на сало (1 кг) была - 112.83 грн. На этой неделе цена - 112.83 грн.

Крупы:

 

Цены на крупы остались почти на прежнем уровне:

Цена за 1 килограмм гречки была - 23.50 грн. Новая цена - 23.75 грн.

Цена на рис (1 кг) была - 23.15 грн. На этой неделе цена - 23.29 грн.

Мука пшеничная (1 кг) стоила - 9.55 грн. На этой неделе цена немного снизилась - 9.45 грн.

Цена за пачку макарон, в среднем была - 16.05 грн. Новая цена - 16.15.

Бакалея:

Стоимость некоторых бакалейных товаров выросла:

Цена на яйца (10 шт.) была - 27.83 грн. Цена на этой неделе - 28.00 грн.

Цена на подсолнечное масло (1 л.) было - 31.55 грн. На этой неделе цена - 32.00 грн.

За соль (1 кг) требовали - 10.00  грн. На этой неделе - 10.10 грн.

Сахар (1 кг) стоил- 23.15. Новая цена - 23.25 грн.

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Новости Бизнеса, 27 марта, Продуктовая корзина, Продукты, Стоимость продуктов, Стоимость продуктов в Украине, Цены, Цены в украине.
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