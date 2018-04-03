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В Минагрополитики подсчитали, насколько подорожает посевная

Посевные работы
16:39 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Стоимость весенне-посевной кампании в Украине в 2018г возрастет на 10%.

Стоимость весенне-посевной кампании в Украине, по предварительным оценкам, в текущем году составит около 4 тыс. грн на гектар, что на 10% больше показателя 2017 года, прогнозирует первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк.

"Весь комплекс посевных работ, по предварительным оценкам, обойдется примерно в 4 тыс. грн на гектар. Подорожание по сравнению с прошлым годом составит 10% - немного за счет топлива, немного за счет семян", - сказал он на пресс-конференции во вторник.

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По словам первого замминистра, несмотря на задержку старта весенне-полевых работ на месяц в целом агротехнические строки разрешают осуществить весь комплекс необходимых работ в оптимальном режиме.

"Прогноз урожая зерновых на этот год мы оставляем на уровне прошлого года", - отметил М.Мартынюк.

Украина по состоянию на 3 апреля экспортировала немногим более 30 млн тонн зерновых и в связи с этим Минагропрод сохраняет свои прогнозы по экспорту зерновых в 2017/2018 маркетинговом году (МГ, июль-июнь) на уровне 41 млн тонн.

"Посевные площади под сельскохозяйственными культурами под урожай 2018 года будут соответствовать прошлогоднему показателю. В частности, мы прогнозируем, что посевные площади под соей сократятся до 10%. В целом по всем культурам мы прогнозируем колебание в пределах 5-10% и это связано с естественными процессами севооборота", - сказал первый замминистра.

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Новости Бизнеса, Аграрная политика, Весенне-посевная кампания, Зерновые, Минагрополитика, Минагропрод, Посевная.
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