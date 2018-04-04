Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Еще одна страна поддержала введение миротворцев на Донбасс Еще одна страна поддержала введение миротворцев на Донбасс
Новости: Кабмин перезапустил конкурс по отбору членов набсовета "Укрзализныци" Кабмин перезапустил конкурс по отбору членов набсовета "Укрзализныци"
Новости: Как Гассиев готовится к бою с Усиком Как Гассиев готовится к бою с Усиком
Новости: Пасха 2018: самые вкусные рецепты пасхальных куличей Пасха 2018: самые вкусные рецепты пасхальных куличей
X

Изменена предельная стоимость угля госшахт Украины

Уголь
14:32 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости Бизнеса: Министерство энергетики и угольной промышленности подняло предельную цену на уголь украинских госшахт.

Министерство энергетики и угольной промышленности повысило предельную цену на уголь, производимый государственными угледобывающими предприятиями, на 4,5% (на 110 грн/тонна) – до 2535 грн/тонна (без НДС и затрат на транспортировку) с 2 апреля.

Протокол совещания от 30 марта, на котором рассматривался этот вопрос, обнародован на сайте Минэнергоугля.

В ведомстве указывают, что такая цена соответствует цифре, рассчитанной по методике НКРЭКУ ("Роттердам+") для декабря 2017 – марта 2018 гг. Вместе с тем, по данным Минэнергоуля, себестоимость производства угля на госшахтах еще выше - 2937,3 грн/тонна.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Бизнеса, Добыча угля, Министерство энергетики и угольной промышленности, Минэнергоугля, НКРЭКУ, Предельная цена на уголь, Уголь, Цена угля в Украине.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости экономики

На сталь из Украины ввели пошлину в Мексике В Украине завершается отопительный сезон В Минагрополитики подсчитали, насколько подорожает посевная

Последние новости

Семейная пара в Сумах распространяла амфетамин В России снова горел ТЦ: есть погибший Венгерского посла объявили персоной нон грата в РФ
Сегодня читают
01 Трагедия MH17: обнародовали новые выводы
02 В Африке атаковали миротворцев ООН, есть жертвы
03 Футзал. Невероятно хитрый гол со штрафного (Видео)
04 Это надо видеть: чудо-гол Роналду в ворота "Ювентуса" (Видео)
05 Эксперт: Кличко провел один раунд с Усиком и попросил его заменить
Новости сегодня
15:42 Берни Экклстоун: Я большой поклонник Mercedes, но они побеждают слишком часто
15:42 Милли Бобби Браун получит крупную сумму за роль в сериале "Очень странные дела"
15:38 Сауль Альварес: Я не подведу своих фанатов
15:35 В МИД Украины назвали число оставшихся в РФ дипломатов
15:31 Луис Энрике: Каталония очень продвинута по сравнению с остальной Испанией
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Украина начала выдавать иностранцам электронные визы Украина начала выдавать иностранцам электронные визы
Новости: НАБУ опубликовало "аквариумные" пленки Холодницкого НАБУ опубликовало "аквариумные" пленки Холодницкого
Новости: Умер освобожденный из российского заключения Юрий Солошенко Умер бывший политзаключенный Кремля Солошенко
Новости: Страстная неделя 2018: что нельзя делать в Великую среду 4 апреля, традиции и обычаи Страстная неделя 2018: что нельзя делать в Великую среду 4 апреля, традиции и обычаи
Добавить комментарий
0