Изменена предельная стоимость угля госшахт Украины

Министерство энергетики и угольной промышленности повысило предельную цену на уголь, производимый государственными угледобывающими предприятиями, на 4,5% (на 110 грн/тонна) – до 2535 грн/тонна (без НДС и затрат на транспортировку) с 2 апреля.

Протокол совещания от 30 марта, на котором рассматривался этот вопрос, обнародован на сайте Минэнергоугля.

В ведомстве указывают, что такая цена соответствует цифре, рассчитанной по методике НКРЭКУ ("Роттердам+") для декабря 2017 – марта 2018 гг. Вместе с тем, по данным Минэнергоуля, себестоимость производства угля на госшахтах еще выше - 2937,3 грн/тонна.