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НБУ улучшил прогноз по золотовалютным резервам

Брифинг НБУ
19:53 Сегодня Телеграф
Фото: НБУ

Новости Бизнеса: По итогам года международные резервы Украины составят $21,6 млрд, прогнозирует Нацбанк.

Национальный банк улучшил прогноз международных резервов в 2018 году с 20,5 миллиарда долларов до 21,6 миллиарда долларов.

Об этом заявил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб на пресс-брифинге, сообщает Экономическая правда.

В этом году Нацбанк ожидает поступление около 2 млрд долларов от МВФ, а также получение правительством кредитов от ЕС и Всемирного банка.

"Это позволит нарастить резервы до 21,6 млрд долларов на конец этого года", - заявил он.

Нацбанк улучшил прогноз по резервам в 2019 году с 17,8 млрд долларов до 19,1 млрд долларов, в 2020 году - с 18,6 млрд долларов до 20 млрд долларов.

Небольшое сокращение резервов в следующих годах в НБУ объясняют пиковыми выплатами по внешнему долгу.

Кроме того, НБУ улучшил прогноз отрицательного сальдо текущего счета платежного баланса с 3,5 млрд долларов до 2,4 млрд долларов в 2018 году и с 4,2 млрд долларов до 3,2 млрд долларов в 2019 году.

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По мнению замглавы правления Нацбанка, увеличение денежных переводов из-за дальнейшей трудовой миграции частично компенсирует расширение дефицита торгового баланса.

Сальдо сводного платежного баланса в этом году будет положительным - 2,6 млрд долларов, в 2019 году отрицательным - 0,8 млрд долларов.

Напомним, международные резервы Украины в марте 2018 года сократились на 1,2% - до 18,191 миллиарда долларов в связи с платежами по внешнему долгу.

По состоянию на 1 апреля объем международных резервов покрывает 3,4 месяца будущего импорта и является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и НБУ, говорится в сообщении.

Как известно, Международные резервы в 2017 году выросли на 21% и на 1 января составили 18,808 млрд долларов.

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Новости Бизнеса, Всемирный банк, МВФ, Международные резервы, Нацбанк.
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