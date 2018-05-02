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Украинские аграрии уже экспортировали почти 34 миллиона тонн зерновых

Зерно
18:06 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Украина с начала 2017/2018 МГ экспортировала 33,8 млн тонн зерновых.

Украина с начала 2017/2018 маркетингового года (МГ, июль-июнь) по состоянию на 2 мая 2018 года экспортировала 33,819 млн тонн зерновых.

Согласно сообщению Министерства аграрной политики и продовольствия, к настоящему времени экспортировано около 15,1 млн тонн пшеницы, 4,1 млн тонн ячменя, 14,4 млн тонн кукурузы.

Кроме того, на указанную дату экспортировано 377,4 тыс. тонн муки.

Как сообщалось со ссылкой на Минагропрод, Украина в 2016/2017 МГ экспортировала 43,9 млн тонн зерновых.

По прогнозам министерства, экспорт зерновых из Украины в 2017/2018 МГ составит 41 млн тонн.

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Новости Бизнеса, Зерно, Зерновые, Минагропрод, Экспорт.
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