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Сколько добыли газа в Украине с начала года

Добыча газа
21:44 Сегодня Телеграф
epravda.com.ua
Фото: UBR

Новости Бизнеса: С начала года в Украине добыто почти 7 миллиардов кубов газа.

В январе-апреле 2018 года газодобывающие компании добыли 6,8 млрд кубометров природного газа.

Об этом свидетельствуют данные "Укртрансгаза".

"С января по апрель текущего года поступления газа в ГТС от газодобывающих предприятий Украины составили 6,8 млрд кубов, что практически равно показателю добычи января-апреля 2017 года", - сообщает компания.

Кроме того, по итогам четырех месяцев украинским потребителям всех категорий протранспортировано 14,6 млрд кубов газа, что на 0,6 млрд кубов, или на 4,3%, больше аналогичного периода 2017 года.

Ранее сообщалось, что пятый месяц подряд добывающие компании демонстрируют снижение среднесуточной добычи природного газа.

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Новости Бизнеса, Газ, Газодобывающие компании, ГТС, Добыча газа, Укртрансгаз.
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