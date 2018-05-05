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Сколько добыли газа в Украине с начала года
21:44 Сегодня Телеграф
Фото: UBR
Новости Бизнеса: С начала года в Украине добыто почти 7 миллиардов кубов газа.
В январе-апреле 2018 года газодобывающие компании добыли 6,8 млрд кубометров природного газа.
Об этом свидетельствуют данные "Укртрансгаза".
"С января по апрель текущего года поступления газа в ГТС от газодобывающих предприятий Украины составили 6,8 млрд кубов, что практически равно показателю добычи января-апреля 2017 года", - сообщает компания.
Кроме того, по итогам четырех месяцев украинским потребителям всех категорий протранспортировано 14,6 млрд кубов газа, что на 0,6 млрд кубов, или на 4,3%, больше аналогичного периода 2017 года.
Ранее сообщалось, что пятый месяц подряд добывающие компании демонстрируют снижение среднесуточной добычи природного газа.
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