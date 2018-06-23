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Новости: Учителям украинского языка в иноязычных школах установили надбавку до 30%
Учителям украинского языка в иноязычных школах установили надбавку до 30%
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Учителям украинского языка в иноязычных школах установили надбавку до 30%
00:14 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: В бюджете заложено 46 миллионов гривен на кабинеты украинского языка в школах нацменьшинств.

46 миллионов гривень в бюджете заложено на кабинеты украинского языка в школах с другими языками обучения. За эти средства местная власть должна закупить оборудование, согласно тем рекомендациям, которые выработали в Минобразования.

Об этом сообщила в комментарии Радио Свобода министр образования Украины Лилия Гриневич во время своего визита в Закарпатской области.

Такие подходы должны помочь учителям украинского языка в школах нацменьшинств улучшить методологию с изучением языка и поощрить детей к обучению государственного языка.

«Учителя украинского языка чувствовали себя в школах с обучением на языке нацменьшинств униженными. Именно поэтому мы сейчас кабмином выделили средства на оборудование кабинетов украинского языка в таких школах. А также установили этим учителям надбавку до 30% – самую большую, которая есть, чтобы они имели поощрения», – отметила Лилия Гриневич.

Кроме того, министр образования напомнила, что актуальным является вопрос об удлинении продолжительности переходного периода имплементации «языковой» статьи закона об образовании. Такие рекомендации дала Венецианская комиссия, подготовлен соответствующий законопроект.

«Это законопроект №8046 вчера стоял в повестке дня, но до него не дошла очередь, – прокомментировала Лилия Гриневич. – Законопроект говорит об увеличении продолжительности переходного периода до 2023 года.Если мы действительно хотим научить детей украинского языка, должны подготовить все так, чтобы эти изменения стали необратимыми. Нам важно это делать постепенно, чтобы не вызвать сопротивления детей».

Как пояснила Гриневич, планируется, что сначала дети будут изучать все на родном языке, а потом постепенно будут внедряться предметы на украинском пока не будет достигнуто соотношение «60% на государственном языке и 40% использование языка нацменьшинств».

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Новости Бизнеса, Зарплата учителям, Лилия Гриневич, Минобразования, Украина, Учителя, Экономика.
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