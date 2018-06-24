В Минсоцполитики хотят контролировать предоставление соцпомощи

В Министерстве социальной политики вместе с экспертами Всемирного банка разрабатывают механизмы контроля за эффективностью предоставления социальной поддержки в Украине с учетом успешного международного опыта.

Как сообщает пресс-служба Минсоцполитики, об этом шла речь на заседании круглого стола в рамках проекта "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины" с участием представителей областных управлений социальной защиты со всей Украины.

"Введение эффективного социального инспектората в нашей стране нуждается в совершенствовании нормативно-правовой базы. Над этим сейчас работают специалисты Минсоцполитики совместно с экспертами Всемирного банка. Механизмы контроля при предоставлении социальной поддержки, которые разрабатываются в Украине, опираются на международный опыт успешных стран, где такие подходы уже подтвердили свою эффективность", - говорится в сообщении.

В Минсоцполитики уточнили, что прежде всего речь идет об опыте Великобритании, где система социальной помощи считается одной из лучших в мире, а также наших ближайших соседей Румынии и Молдовы, которые в настоящее время успешно внедряют британский опыт. Одной из ключевых составляющих успешных европейских систем контроля социальных выплат является применение так называемых профилей риска.

"То есть проверяются только дела с подозрениями, где вероятность обнаружения нарушений наибольшая. Такой подход дает возможность уменьшить количество проверок за счет повышения их действенности. А значит - максимально эффективно использовать время и ресурсы социальных инспекторов и не беспокоить честных получателей, ведь большинство заявителей являются законопослушными и не пытаются мошенничать", - отметили в министерстве.

В Минсоцполитики считают, что необходимость изменений в сфере социального инспектирования давно назрела. В этом контексте в ведомстве напомнили, что в 2018 году расходы госбюджета на программы социальной поддержки граждан предусмотрены в объеме 141,9 млрд гривень. В то же время система контроля за использованием этих средств недостаточно эффективна.

Это иногда позволяет нечестным гражданам путем предоставления недостоверной информации или откровенно мошеннических действий получать социальную помощь, назначенную действительно нуждающимся.

Как сообщалось, Минсоцполитики подготовило законопроект "Об обеспечении государственного контроля при предоставлении социальной поддержки", который 1 февраля 2017 года был одобрен правительством и уже фактически полтора года находится на рассмотрении в Верховной Раде.