Агенство Bloomberg назвало богатейшие семьи мира

Первое место заняла семья Уолтон, которая владеет сетью супермаркетов Walmart. Их состояние оценивается в 151,5 млрд. долларов. Walmart имеет по всему миру более чем 12 тыс. магазинов, сообщает 112.ua.

На втором месте семья Кохов (94,8 млрд.). Их фирма занимается добычей нефти. На третьем месте оказалась семья Марс, которая владеет 89,7 млрд. Компания известна батончиками Milky Way, Mars и M & Ms.

Среди известных представителей рейтинга также французский дом моды Hermes (5 место), Chanel (6), автопроизводитель BMW (8), Samsung (16), Reuters (18) и Ferrero (25).

Рейтинг не учитывал тех, кто стал миллиардером в первом поколении, и тех, кто контролирует все финансы единолично. Не учитывались также семьи, состояние которых связано с государством.

Ранее Опра Уинфри стала первой афроамериканкой в списке 500 самых богатых людей мира. Уинфри заняла 494 место. Основной доход телеведущей обеспечивает компания Oprah Winfrey Show, которая существует уже 25 лет.