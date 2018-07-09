https://telegraf.com.ua/files/2018/07/oj-Sdv_F3C411111111-150x90.jpg Бизнес, Экономика https://telegraf.com.ua/biznes/ekonomika/4224056-ustanovlen-kurs-bankovskih-metallov-na-9-iyulya.html
Установлен курс банковских металлов на 9 июля
Новости Бизнеса: Национальный банк Украины установил курс банковских металлов на 9 июля 2018 года.
Национальный банк Украины на 9 июля 2018 установил официальный курс банковских металлов, передает сайт НБУ.
Национальный банк Украины по состоянию на 9 июля установил следующие цены на банковские металлы:
Золото - 1061.150199;
Серебро - 13.494921;
НБУ установил официальный курс валют на 9 июля
Платина - 715.358410;
Палладий - 801.235264.
По сравнению с 8 июля курс всех банковских металлов (кроме платины, курс которой вырос) снизился.
Telegraf.com.ua