Установлен курс банковских металлов на 9 июля

Национальный банк Украины на 9 июля 2018 установил официальный курс банковских металлов, передает сайт НБУ.

Национальный банк Украины по состоянию на 9 июля установил следующие цены на банковские металлы:

Золото - 1061.150199;

Серебро - 13.494921;

Платина - 715.358410;

Палладий - 801.235264.

По сравнению с 8 июля курс всех банковских металлов (кроме платины, курс которой вырос) снизился.