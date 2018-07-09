Новости экономики

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Вторник, 10.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко примет участие в саммите НАТО
Порошенко примет участие в саммите НАТО
Новости: Россия отказала Польше в реконструкции обломков разбившегося самолета
РФ отказала Польше в реконструкции обломков самолета Ту-154М
Новости: Известный итальянский тренер назвал главного фаворита ЧМ-2018
Известный итальянский тренер назвал главного фаворита ЧМ-2018
Новости: Ученые показали первое в истории фото "новорожденной" планеты
Ученые показали первое в истории фото "новорожденной" планеты
X

Минфин начнет переговоры с ЕС по новом траншу в ближайшее время

Украина ЕС
14:30 Пн, 9 Июль 2018 Телеграф
УНИАН
Фото: Твиттер

Новости Бизнеса: Украина начнет переговоры с ЕС об условиях макрофинансовой помощи на 1 млрд евро в ближайшее время.

Официальные переговоры о заключении Меморандума о взаимопонимании между Украиной и Евросоюзом и определение перечня условий четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС в объеме 1 млрд евро начнутся в ближайшее время.

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

В Минфине напомнили, что законодательное решение Европарламента и Совета ЕС о предоставлении Украине четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС в объеме 1 млрд евро вступило в силу сегодня, 9 июля.

Согласно тексту решения, опубликованному в официальном журнале ЕС, украинское правительство и Еврокомиссия должны заключить меморандум, определяющий условия получения помощи, после чего соглашение должно быть ратифицировано украинским парламентом.

Также в решении указано, что программа рассчитана на 2,5 года, срок погашения займа составит 15 лет, а средства будут предоставлены в рамках двух траншей.

Как сообщалось, Европейский совет 26 июня окончательно утвердил третий пакет макрофинансовой помощи Украине в размере 1 млрд евро.

Украина с 2014 года получала финансирование в рамках программ ЕС о выделении макрофинансовой помощи. В 2014 году первой программой было предусмотрено выделение 1,6 млрд евро помощи, второй в 2015 году – 1,8 млрд евро. Суммарно Украина смогла получить только 2,81 млрд евро, поскольку остальные 600 млн евро так и не были предоставлены в связи с неготовностью властей отменить запрет на экспорт леса-кругляка.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Бизнеса, ЕС, макрофинансовая помощь, Минфин, Украина.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости экономики

Порошенко ожидает утверждения финансовой помощи от ЕС В Украине положительная динамика развития банковской системы Госстат обновил данные об инфляции в Украине

Последние новости

Сага подошла к завершению: "Реал" объявил о трансфере Роналду в "Ювентус" Сутки в ООС: боевики четыре раза открывали огонь по позициям ВСУ Улыбка до ушей: забавные комиксы о нашей жизни
Сегодня читают
01 Тренер Гассиева: Усик отправится в нокаут или получит травму
02 Вукоевич прокомментировал свое отстранение от работы в сборной Хорватии
03 Шовковский поддержал Виду, выложив новое видео
04 Дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон обворожили публику на крестинах принца Луи
05 МИД: украинцев с национальными флагами нельзя называть провокаторами
Новости сегодня
20:16 НБУ: денежная масса в Украине возросла
20:13 Самые маленькие в мире обитаемые острова (Фото)
20:01 Франция - Бельгия: онлайн-трансляция матча
19:58 Крушение пассажирского самолета в ЮАР: есть пострадавшие
19:49 Леоненко оценил шансы Ярмоленко заиграть в АПЛ
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Эвакуация из пещеры в Таиланде: все дети и тренер спасены
Эвакуация из пещеры в Таиланде: все дети и тренер спасены
Новости: Посол США в Украине оценила политическое отношений США и Крыма
Йованович отметила политические взгляды США на Крым
Новости: Аэропорт в Харькове отказался принять самолет из Египта
Аэропорт в Харькове отказался принять самолет из Египта
Новости: Джамала делится подробностями из семейного отдыха в Турции
Джамала делится подробностями из семейного отдыха в Турции
Добавить комментарий
0