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В "Нафтогазе" рассказали, что хотят предложить на переговорах по транзиту газа

"Нафтогаз" и "Газпром"
12:08 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Твиттер

Новости Бизнеса: НАК "Нафтогаз Украины" предложит обеспечивать транзит природного газа по своей территории после 2019 года по европейским правилам.

НАК "Нафтогаз Украины" выйдет на трехсторонние переговоры с РФ при участии Европейского Союза с предложением обеспечивать транзит природного газа по своей территории после 2019 года по европейским правилам.

Об этом сообщил главный коммерческий директор компании Юрий Витренко в эфире радио "Новое время".

"Мы едем с главным нашим предложением – это применить европейские правила по транзиту российского газа через территорию Украины… Мы говорим, что по тем же правилам, по которым Газпром работает в Европе – мы настаиваем, чтобы Газпром работал и в Украине", - сказал он.

"Это касается всего: и тарифов на транзит газа, и бронирования мощностей, и обмен данными. Вот все-все-все, как в Европе, так и у нас", - добавил он.

По словам Витренко, такой подход позволит снять дискуссии о том, что предложения украинской стороны являются необоснованными: "Чтобы нас никто не обвинял, что украинцы непонятно чего хотят".

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Как сообщалось, делегацию Украины на трехсторонних переговорах с РФ и ЕС по условиям транспортировки газа возглавят министр иностранных дел Павел Климкин и глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.

В консультациях 17 июля в представительстве ЕС в Берлине также примут участие министр энергетики РФ Александр Новак и представители "Газпрома".

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Все по теме:

Новости Бизнеса, Европейские правила, ЕС, Нафтогаз Украины, Переговоры, РФ, Транзит природного газа, Украина.
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