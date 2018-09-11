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В Украине выросли доходы местных бюджетов

Доходы
18:01 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости Бизнеса: С начала 2018 года в Украине собственные доходы местных бюджетов выросли 23,1%.

Доходы общего фонда местных бюджетов Украины в январе-августе 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года выросли на 23,1%, или на 27,919 млрд грн, - до 148,718 млрд грн.

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

За этот период правительство в соответствии с бюджетным законодательством перечислило местным бюджетам межбюджетные трансферты в размере 197,141 млрд грн, что составляет 96% от предусмотренных росписью ассигнований.

Как сообщалось, доходы местных бюджетов в Украине в 2017 году выросли по сравнению с 2016 годом на 31% - до 192 млрд грн.

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Все по теме:

Новости Бизнеса, Бюджет, Доходы местных бюджетов, Межбюджетные трансферты, Министерство финансов.
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