Бизнес, Экономика https://telegraf.com.ua/biznes/ekonomika/4476106-v-ukraine-vyirosli-dohodyi-mestnyih-byudzhetov.html
В Украине выросли доходы местных бюджетов
18:01 Сегодня Телеграф
Новости Бизнеса: С начала 2018 года в Украине собственные доходы местных бюджетов выросли 23,1%.
Доходы общего фонда местных бюджетов Украины в январе-августе 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года выросли на 23,1%, или на 27,919 млрд грн, - до 148,718 млрд грн.
Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины.
За этот период правительство в соответствии с бюджетным законодательством перечислило местным бюджетам межбюджетные трансферты в размере 197,141 млрд грн, что составляет 96% от предусмотренных росписью ассигнований.
Как сообщалось, доходы местных бюджетов в Украине в 2017 году выросли по сравнению с 2016 годом на 31% - до 192 млрд грн.
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