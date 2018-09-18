Фискальная служба ожидает роста налоговых поступлений в бюджет 2019

Государственная фискальная служба пообещала обеспечить выполнение доходной части бюджета 2019 года, с учетом того, что налоговые поступления должны вырасти на 11,7%.

Об этом заявил и.о. главы ГФС Александр Власов, передает УНН со ссылкой на сообщение фискалов.

"ГФС приложит максимум усилий для выполнения доходной части бюджета, что должно обеспечить своевременное финансирование армии, социальных выплат и других государственных программ", — процитировала пресс-служба Власова.

В ГФС напомнили, что правительство уже подало в парламент проект бюджета на 2019 год. Законопроект предусматривает, что доходы госбюджета вырастут на 10% до 1,008 трлн грн грн, по сравнению с 2018 годом, а доходы общего фонда — на 8,6% до 916,14 млрд грн.

Расходы запланированы в объеме 1,09 млрд грн (рост на 9,8%), в том числе общего фонда — 993,4 млрд грн (плюс 9,3% к показателю текущего года).

Предполагается, что объем налоговых поступлений госбюджета увеличится на 11,7% — до 849,12 млрд грн. Расходы на ГФС планируются на уровне 11,45 млрд грн, что почти на 3% меньше, чем в 2018 году.