День Независимости Украины

Новости экономики

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Вторник, 18.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Депутаты увеличили количество членов ЦИК
Депутаты увеличили количество членов ЦИК
Новости: В МИД Украины прокомментировали "новые доказательства" РФ по MH17
В МИД прокомментировали "доказательства" РФ по MH17
Новости: Самые популярные спортсмены Украины в Instagram
Самые популярные спортсмены Украины в Instagram
Новости: Полет к Луне: SpaceX назвала имя первого космического туриста
Полет к Луне: SpaceX назвала имя первого космического туриста
X

Фискальная служба ожидает роста налоговых поступлений в бюджет 2019

ГФС
14:07 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Рост налоговых поступлений связан с ростом бюджетообразующих налогов, таких как налог на прибыль, что дает основание утверждать о возобновлении роста экономики.

Государственная фискальная служба пообещала обеспечить выполнение доходной части бюджета 2019 года, с учетом того, что налоговые поступления должны вырасти на 11,7%.

Об этом заявил и.о. главы ГФС Александр Власов, передает УНН со ссылкой на сообщение фискалов.

"ГФС приложит максимум усилий для выполнения доходной части бюджета, что должно обеспечить своевременное финансирование армии, социальных выплат и других государственных программ", — процитировала пресс-служба Власова.

В ГФС напомнили, что правительство уже подало в парламент проект бюджета на 2019 год. Законопроект предусматривает, что доходы госбюджета вырастут на 10% до 1,008 трлн грн грн, по сравнению с 2018 годом, а доходы общего фонда — на 8,6% до 916,14 млрд грн.

Расходы запланированы в объеме 1,09 млрд грн (рост на 9,8%), в том числе общего фонда — 993,4 млрд грн (плюс 9,3% к показателю текущего года).

Предполагается, что объем налоговых поступлений госбюджета увеличится на 11,7% — до 849,12 млрд грн. Расходы на ГФС планируются на уровне 11,45 млрд грн, что почти на 3% меньше, чем в 2018 году.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Бизнеса, Александр Власов, Бюджет, Бюджет-2019, ГФС, Правительство.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости экономики

В Украине выросло сельхозпроизводство Кабмин представил госбюджет на 2019: основные расходы В Украине выросла средняя зарплата

Последние новости

В Харьковской области загорелся пассажирский автобус Смешные свадебные снимки: подборка безумных кадров В Житомире горит картонный комбинат
Сегодня читают
01 Праздник удался: в Чернигове на свадьбе произошла массовая драка
02 Наставник Вест Хэма прокомментировал дубль Ярмоленко в ворота Эвертона
03 Наталья Могилевская дала концерт сразу в двух городах
04 "Не пошли на сделку с дьяволом": жена Тищенко прокомментировала уход мужа с проекта
05 В РФ отреагировали на разрыв договора о дружбе
Новости сегодня
15:19 Том Харди решился записать свой рэп-альбом
15:16 Марадона успешно стартовал в чемпионате Мексики
15:15 Рада приняла закон по "маски-стоп", усиливающий ответственность силовиков
15:11 Изящество женской фигуры и души на снимках легендарного фотографа (Фото)
15:11 В УПЦ МП заявили о расколе в обществе после томоса
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Луценко просит снять неприкосновенность с трех депутатов
Луценко просит снять неприкосновенность с трех депутатов
Новости: Киев согласовал с МВФ постепенное повышение цены на газ
Украина и МВФ договорились о цене на газ
Новости: Неутешительный прогноз: синоптики рассказали, когда похолодает
Неутешительный прогноз: синоптики рассказали, когда похолодает
Новости: Алек Болдуин подтвердил слухи о свадьбе его племянницы с Джастином Бибером
Алек Болдуин подтвердил слухи о свадьбе его племянницы с Джастином Бибером
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь