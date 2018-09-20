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Новая редакция конвенции Пан-Евро-Мед: что ждет Украину

Новая редакция конвенции Пан-Евро-Мед: чего ожидать Украине
17:31 Сегодня Телеграф
УНН
actual.today

Новости Бизнеса: Новая редакция конвенции Пан-Евро-Мед предусматривает упрощенный механизм предоставления статуса уполномоченного экспортера.

Конвенция Пан-Евро-Мед сейчас находится в процессе просмотра. Новая редакция, среди прочего, предусматривает использование только двух документов для подтверждения происхождения, что значительно упростит эту процедуру, передает МЭРТ.

"В новой редакции Конвенции среди прочего предусмотрено использование только двух документов для подтверждения происхождения, а именно: сертификат EUR.1 и декларация о происхождении. Документы EUR-MED, соответственно будут исключены, что значительно упростит процедуру подтверждения происхождения", — отметили в Минэкономразвития.

Кроме того, срок действия документов о происхождении будет увеличен с четырех до десяти месяцев.

Также новая редакция предусматривает упрощенный механизм предоставления статуса уполномоченного экспортера для любого экспортера, независимо от количества партий товаров.

В министерстве добавили, что Украина сможет использовать положения конвенции на практике после замены всех протоколов о происхождении товаров действующих соглашений о свободной торговле со странами-участницами конвенции.

На сегодня Украина заключила соглашения о свободной торговле (ССТ) с такими участниками Региональной конвенции: ЕС, ЕАСТ, Грузия, Македония, Молдова, Черногория. Эти соглашения содержат протоколы о происхождении товаров, имеют различия, характерные для каждой из соглашений.

Сейчас Минэкономразвития начало работу по замене упомянутых протоколов правилам происхождения Конвенции Пан-Евро-Мед.

На завершающей стадии переговоров находятся также ССТ со странами-членами Региональной конвенции: Турция, Израиль.

"Только после указанных процедур по замене протоколов будет возможно использовать правила происхождения ПЕМ в торговле с этими странами", — отметили в МЭРТ.

Отметим, участниками конвенции являются 25 сторон, а именно: ЕС, страны ЕАСТ (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Швейцария), Албания, Алжир, Босния и Герцеговина, Грузия, Египет, Израиль, Иордания, Ливан, Косово, Македония, Марокко, Молдова Палестина, Сербия, Сирия, Тунис, Турция, Украина, Фарерские острова и Черногория.

Ранее Украина получила статус участника 1 февраля 2018 года. Между участниками Конвенции действует всего более 40 соглашений о свободной торговле.

Справка.

Основная цель Конвенции заключается в переходе к одинаковым правилам происхождения товаров, торговля которыми осуществляется между всеми договаривающимися сторонами.

Товары, получившие статус происхождения в одной из стран, можно использовать в производственных процессах в любой из других стран без потери ими статуса происхождения. Это, соответственно, увеличивает товарооборот между сторонами и позволяет экспортировать по преференциальным таможенным тарифам.

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Все по теме:

Новости Бизнеса, Конвенция, Минэкономразвития, МЭРТ, Пан-Евро-Мед, Редакция.
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