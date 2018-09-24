Адекватность капитала двух банков Украины значительно ниже минимума НБУ

Достаточность капитала банка "Кредит Днепр" (Киев) и Мисто Банка (Одесса) по состоянию на 1 сентября находилась ниже норматива.

Соответствующие данные о составляющих регулятивного капитала банков и его достаточности обнародованы на сайте Национального банка Украины.

По данным центробанка, норматив H2 - достаточности или адекватности капитала – банка "Кредит Днепр" на указанную дату находился на уровне 4,49% при необходимом минимальном уровне 10%, Мисто Банка – 4,15%.

Банк "Кредит Днепр" основан в 1993 году. Его единственным акционером является компания "Бренкрофт Энтерпрайзез Лимитед", которая опосредованно принадлежит Виктору Пинчуку.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июля 2018 года по размеру общих активов (9,08 млрд грн) банк занимал 21-е место среди 83 действующих.

Мисто Банк основан в 1993 году. По данным НБУ на 18 мая 2018 года основными акционерами финучреждения являлись Иван Фурсин, который прямо и опосредованно владел 97,140513% акций банка, гражданин Латвии Игорь Буймистер – 1,8373%. Кроме того, 19 физических лиц владели от 0,000085% до 0,395864% каждый.

По данным Нацбанка Украины, по состоянию на 1 июля 2018 года по размеру общих активов банк занимал 45-е место (1,595 млрд грн) среди 83 действовавших в Украине банков.