"Укртрансгаз" жалуется на газсбыты Фирташа в Нацкомиссию

АО "Укртрансгаз" обратилось в Национальную комиссию, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и комуслуг, с жалобой на действия 24 операторов группы РГК, отказавшихся подписать типовой договор на транспортировку.

Об этом сообщили в пресс-службе Укртрансгаза.

"Укртрансгаз обратился в НКРЭКУ с жалобой на действия 24 операторов ГРС, отказавшихся подписать типовую форму договора на транспортировку природного газа без протокола разногласий. Формат подписания договора с протоколом разногласий не предусмотрен действующей нормативной базой, поскольку типовой договор должен быть подписан в неизменном виде согласно нормам Постановления НКРЭКУ № 2497 от 30.09.2015 года "Об утверждении Типового договора транспортировки природного газа", - говорится в сообщении.

По оценке "Укртрансгаза", такой шаг со стороны части операторов ГРС ставит в дискриминационное положение всех других контрагентов, подписавших типовой договор, и создает предпосылки для искусственного привилегированного положения части субъектов рынка природного газа.

"В отношении тех контрагентов, которые нарушили требование указанного Постановления Регулятора, "Укртрансгаз" в начале сентября обратился в суд с исками о признании заключенными договоров в редакции типовой формы и теперь ожидает возбуждения дел. Кроме того, письменные отказы от подписания договоров транспортировки природного газа оказали 5 компаний. Причины отказа - наличие подписанных с Укртрансгазом договоров в старой редакции, утвержденной Постановлением НКРЭКУ № 1579 от 22.09.2011 года, которая утратила силу еще 01.12.2015 года", - отмечает компания.

Как известно, "Укртрансгаз" как оператор ГТС Украины готовится с 1 октября 2018 года перейти с месячного на суточное балансировки ГТС в соответствии с требованиями новой редакции Кодекса ГТС. Для этого заказчикам услуг транспортировки природного газа необходимо письменно обратиться к Оператору ГТС - компании "Укртрансгаз", чтобы заключить договор транспортировки. Приложением к нему является заявление на создание статуса пользователя информационной платформы. Право доступа к информационной платформе предоставляется после регистрации Оператором ГТС заявления о приобретении статуса пользователя системы и электронной регистрации уполномоченных лиц пользователя путем создания учетной записи для них.

На сегодня Укртрансгаз получил от заказчиков 349 подписанных договоров. Среди тех, кто подписал договора, - 11 операторов ГРС (облгазов), 28 исполнителей ПСО и 310 других контрагентов.