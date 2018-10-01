День Независимости Украины

Новости экономики

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Понедельник, 01.10.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Госказначейство: Бюджет Украины с начала 2018 года недополучил почти 19 миллиардов
Госказначейство: Бюджет Украины с начала 2018 года недополучил почти 19 миллиардов
Новости: Кремль отказался вести дискуссию об отравлении Скрипалей
Кремль отказался вести дискуссию об отравлении Скрипалей
Новости: Договорные матчи: опубликован список подозреваемых арбитров
Договорные матчи: опубликован список подозреваемых арбитров
Новости: "Мисс Украина 2018": Вероника Дидусенко поздравила новую победительницу
"Мисс Украина 2018": Вероника Дидусенко поздравила новую победительницу
X

Порошенко упростил требования к экспертизе проектов строительства ВЭС

ВЭС
16:12 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото из открытых источников

Новости Бизнеса: Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который уменьшает требования к проведению экспертизы проектов возведения ветряных электростанций.

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, упрощающий требования к проведению экспертизы проектов возведения ветряных электростанций (ВЭС), сообщается на сайте парламента. Документ возвращен в Верховную Раду с подписью президента 1 октября.

Закон дает возможность относить ВЭС к классу последствий СС1 (незначительные последствия), тогда как ранее такие объекты относились к классу последствий не ниже СС2.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла законопроект №8015 об упрощении требований к экспертизе проектов строительства ВЭС 4 сентября.

Одним из авторов законопроекта выступил собственник ООО "Фурлендер Виндтехнолоджи" (производитель ветроустановок) – депутат Максим Ефимов.

Как сообщалось ранее, мусоропроводы в многоэтажках можно не проектировать с 1 октября, так как вступили в действие обновленные государственные строительные нормы (ГСН) по проектированию жилых домов, которыми отменено обязательное проектирование мусоропроводов в многоэтажных жилых домах при их новом строительстве или реконструкции.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Бизнеса, Вес, Возведение, Закон, Петр Порошенко, Требования, Упрощение, Экспертиза проектов.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости экономики

Желания и возможности: ФГИ сообщил о препятствиях приватизации в Украине В Минрегионразвития обещают велодорожки на всех дорогах Украины В Министерстве энергетики Украины существенно обновится состав заместителей

Последние новости

В Украине будет увеличено количество проверок пищевых предприятий Светлана Тарабарова показала милейший снимок с сыном Усик поделился впечатлениями от Конгресса WBC в Киеве
Сегодня читают
01 Несостоявшийся референдум: Более 90% македонцев голосовали за переименование
02 "Это катастрофа": Александр Усик ответил на вопрос "Чей Крым"?
03 Пил водку и целовал фанатку на сцене: в Киеве прошел концерт Энрике Иглесиаса
04 Официально. Новым наставником "Арсенал-Киев" стал Грозный
05 Замаскированные устройства, которые использовали шпионы XX века (Фото)
Новости сегодня
20:10 Слова Фонсеки перед матчем Шахтера с Лионом в Лиге чемпионов
20:08 Фильм "Люди Икс: Темный Феникс" выпустят в прокат позже запланированного времени
20:00 Курьезные снимки, за которые людям на заднем плане хочется дать Оскар
19:52 Игрока Динамо вызвали в сборную Польши на матчи Лиги Наций
19:50 Фарфоровая красота: уникальная внешность людей-альбиносов (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: На территории Польши смогут разместиться бойцы США
На территории Польши смогут разместиться бойцы США
Новости: Контакт-центр Пенсионного фонда приостановил работу
Контакт-центр Пенсионного фонда приостановил работу
Новости: Мосийчук сообщил, о подготовке покушения на него
Мосийчук сообщил, о подготовке покушения на него
Новости: Мода 2018: стильные свитера oversize для холодной осени (Фото)
Мода 2018: стильные свитера oversize для холодной осени (Фото)
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь