Порошенко упростил требования к экспертизе проектов строительства ВЭС

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, упрощающий требования к проведению экспертизы проектов возведения ветряных электростанций (ВЭС), сообщается на сайте парламента. Документ возвращен в Верховную Раду с подписью президента 1 октября.

Закон дает возможность относить ВЭС к классу последствий СС1 (незначительные последствия), тогда как ранее такие объекты относились к классу последствий не ниже СС2.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла законопроект №8015 об упрощении требований к экспертизе проектов строительства ВЭС 4 сентября.

Одним из авторов законопроекта выступил собственник ООО "Фурлендер Виндтехнолоджи" (производитель ветроустановок) – депутат Максим Ефимов.

Как сообщалось ранее, мусоропроводы в многоэтажках можно не проектировать с 1 октября, так как вступили в действие обновленные государственные строительные нормы (ГСН) по проектированию жилых домов, которыми отменено обязательное проектирование мусоропроводов в многоэтажных жилых домах при их новом строительстве или реконструкции.