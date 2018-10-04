Из-за "Укрзализныци" в Украине снизилось производство цемента

Производство цемента в Украине по итогам января-августа 2018 года сократилось на 2,9% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, сообщил глава ассоциации производителей цемента "Укрцемент" Павел Качур.

"Итоги работы за восемь месяцев не очень оптимистичны. Мы имеем падение производства цемента примерно на 2,9% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Также замедлился выпуск клинкера. И это при том, что строительство выросло на 5,7%", - сказал он в интервью..

По словам П.Качура, сокращение производства связано с проблемами с перевозкой цемента "Укрзализницей", из-за которых было недопоставлено около 200 тыс. тонн продукции.

"За восемь месяцев "Укрзализныця" выполнила только 56% заказов по поставке вагонов цементным предприятиям. Кроме того, "Укрализныця" часто превышает нормативные сроки дохождения до потребителя собственных или арендованных вагонов предприятий, иногда на 5-10 суток. Есть направления, где это уже стало какой-то традицией", - отметил глава "Укрцемента".

Он также сообщил, что из-за конвенционных запретов "Укрзализныци" последним временем появились целые зоны, куда не доходит цемент и где создается искусственный дефицит цемента.

По словам П.Качура, импорт цемента за полгода-2018 увеличился на 14,7%, до 225 тыс. тонн, в общем объеме преобладает цемент из Беларуси и Молдовы.

"Что касается экспорта – за прошлый год мы экспортировали 270 тыс. тонн продукции. В этом году, надеюсь, экспорт будет больше. Украинский цемент экспортируется на рынки ЕС: в Венгрию, Румынию, Словакию, Польшу. По нашим оценкам, доля экспорта в общем производстве цемента в 2018 году составит 5-6%", - добавил П.Качур.