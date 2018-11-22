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Гройсман рассказал, когда Украина станет самостоятельной газовой державой

Гройсман рассказал, когда Украина станет самостоятельной газовой державой
11:28 Чт, 22 Ноябрь 2018 Телеграф УНИАН Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Владимир Гройсман рассказал, что к 2025 году Украина может перейти на газ собственной добычи и начать экспортировать.

Украина может к 2025 году добиться того, что будет самостоятельно удовлетворять свои потребности в природном газе.

Об этом в интервью немецкому изданию Die Zeit сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает Департамент информации и коммуникаций с общественностью секретариата Кабинета министров Украины.

"Мы же хотим стать газовой державой, которая удовлетворяет собственные потребности и экспортирует. Мы можем сделать это до 2025 года. А вы можете выгодно вложить свои инвестиции в Украину и получать энергетические ресурсы из еще одного источника", - цитирует слова премьера пресс-служба Кабмина. Также Гройсман отметил, что попытка России реализовать проект "Северный поток-2" является ничем иным, как желанием в будущем использовать свое доминирующее положение на рынке энергоресурсов в политических целях.

"Украинская газотранспортная система была построена для транзита российского газа в Европу. Мощность трубопроводной системы составляет 146 миллиардов кубометров газа в год. В настоящее время используется 90 миллиардов. Система вполне надежная. Мы воспринимаем "Северный поток-2" следующим образом: Россия хочет взять Европу в заложники, эта идея является еще одним гибридным оружием против Европы. Как только Россия начнет доминировать на газовом рынке, она прекратит поставки. Назовите мне гарантию, которую Россия давала в последнее время и придерживалась ее?", - цитирует премьера пресс-служба правительства.

Как сообщалось, в августе 2017 года Кабмин утвердил Энергетическую стратегию Украины до 2035 года, которая предусматривает двукратное снижение уровня энергоёмкости национальной экономики, а также сохранение значительного вклада атомной энергетики в балансе производства электроэнергии. Согласно этому документу, Украина рассчитывает до 2020 года нарастить добычу газа и начать экспорт природного газа. Также стратегия предполагает установление рыночных цен на газ для всех категорий потребителей, дальнейшее внедрение системы адресных субсидий, их монетизацию и достижение почти абсолютного (98%) уровня расчётов за газ.

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Газ, Нафтогаз, Кабмин, Добыча газа, Владимир Гройсман.
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