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В Украине повысят тарифы на тепло: названы первые шесть городов

В Украине повысят тарифы на тепло: названы первые шесть городов
16:12 Пн, 26 Ноябрь 2018 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Бизнеса: НКРЭКУ планирует повысить тариф на тепло для населения на 15,9-19,8% в 6-ти ТКЭ.

Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг планирует повысить тарифы на тепло для населения для первых шести производителей теплоэнергии на 15,9% – 19,8% в соответствии с новой ценой на газ, повышенной правительством с 1 ноября на 23,5%.

Соответствующий вопрос комиссия планирует рассмотреть на заседании во вторник.

Так, новые тарифы с ростом одноставочного тарифа на тепло в рамках указанного выше диапазона намечено утвердить для КП "Винницагортеплоэнерго", КП "Гортепловодоэнерго" города Камянец-Подольский, ООО "Ривнетеплоэнерго", ГКП "Хмельницктеплокоммунэнерго", КПТС "Черкассытеплокоммунэнерго" и ЧАО "Черкасское химволокно".

В то же время тариф на теплоэнергию, производимую данными предприятиями для потребностей бюджетных учреждений, может быть снижен на 10,9% – 17,7%, других категорий - на 11,5-17,5% (кроме "Черкасского химволокна", где намечен их рост на 6,3-6,4%).

Тариф для потребностей религиозных организаций, согласно проекту постановления НКРЭКУ, значительно вырастет – от 63,5% до 91,6%.

Помимо того комиссия на заседании 23 ноября одобрила и постановила опубликовать для общественного обсуждения проекты относительно установления новых тарифов еще для 20 производителей тепловой энергии, тарифообразование которых остается в е полномочиях.

Напомним, Кабмин повысил цену на газ для населения на 23%, чтобы Украина могла получить кредит МВФ.

После решения КМУ о повышении цен на газ МВФ обнародовал заявление, согласно которому Международный валютный фонд и Украина достигли соглашения о новой 14-месячной программе поддержки экономической политики stand-by, которая заменит программу расширенного финансирования, истекающую в марте 2019 года.

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Тарифы, Тепло, Нацкомиссия, НКРЭКУ.
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