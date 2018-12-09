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Поступления в местные бюджеты установили рекорд

Поступления в местные бюджеты установили рекорд
10:42 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса: Государственная фискальная служба сообщила, что в ноябре 2018 года в местные бюджет от налогоплательщиков поступила рекордная за этот год сумма - 23,2 млрд грн

В ноябре в местные бюджеты налогоплательщиками уплачено рекордную в 2018 году сумму - 23,2 миллиарда гривень. Об этом сообщается на сайте ГФС. По сравнению с ноябрем 2017 года поступления выросли на 22%, или на 4,2 млрд грн.

Всего в течение января-ноября 2018 году в местные бюджеты поступило 209,7 млрд гривень платежей, контролируемых ГФС. Это на 21,9%, или на 37,7 млрд гривень превышает поступления соответствующего периода прошлого года.

С начала года в сводный бюджет поступило 204,7 млрд гривень налога и сбора на доходы физических лиц. Это на 24,3%, или на 40,1 млрд гривень больше, чем в соответствующем периоде прошлого года.

Поступление налога и сбора на доходы физических лиц в ноябре составили 20,9 млрд гривень. По сравнению с ноябрем прошлого года эти поступления выросли почти на 26%, или на 4,3 млрд гривень.

Как сообщалось ранее, премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил на уровне центральной власти обсудить и решить вопрос неравенства в оплате труда женщин и мужчин, которое имеет место быть в Украине. 

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Налогоплательщики, Местные бюджеты, ГФС, Поступление, Рекордная сумма.
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