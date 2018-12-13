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На сколько вырастут цена на электроэнергию для промышленности

На сколько вырастут цена на электроэнергию для промышленности
14:31 Сегодня Телеграф Фото: из открытых источников

Новости Бизнеса: В Национальной комиссии по регулированию цен на электроэнергию спрогнозировали рост стоимости электричества на 2019 год.

Цена на электроэнергию для промышленных потребителей, а также небытовых потребителей в первом и втором кварталах следующего года вырастет на 2%.

Как сообщила глава НКРЭКУ Оксана Кривенко, 14 декабря на заседании комиссии планируется рассмотреть и утвердить цену на электричество на 2019 год.

"Прогнозируемый рост стоимости электроэнергии для промышленных и других потребителей в I и II квартале 2019 составит всего 2%, что намного меньше индекса цен производителей и индекса инфляции", - написала О. Кривенко на своей странице в Facebook.

Также, известно, что указанная цена на электрическую энергию будет действовать до 1 июля 2019 года, - до введения полномасштабного рынка электроэнергии. Что касается, цены на электрику для населения, то она останется без изменений.

Напомним, уже с 1 января 2019 года украинцы будут получать новые платежки за свет. Так как, с нового года начинается новый этап создания рынка электроэнергии для приведения его к европейским стандартам.

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Электроэнергия, НКРЭКУ, Цена на электроэнергию, Тарифы на свет.
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