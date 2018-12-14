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Для домохозяйств без счетчиков разработали новые нормы потребления газа

Для домохозяйств без счетчиков разработали новые нормы потребления газа
14:37 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Минэнергоугля разработало новые нормы потребления газа для домохозяйств без счетчиков.

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины в связи с отменой в судебном порядке постановления Кабинета министров о нормах потребления газа для бытовых потребителей без счетчиков (№203 от 23 марта 2016 года), а также с целью установления экономически обоснованных норм разработало и обнародовало для общественного обсуждения новый документ.

Так, согласно проекту постановления правительства, предлагается установить норму потребления газа на одного человека для домохозяйств с газовой плитой и централизованным горячим водоснабжением (ЦГВ) на уровне 5,8 куб. м на период с апреля по сентябрь, и на уровне 8,8 куб. м на период с октября по март.

Норма потребления для домохозяйств с газовой плитой и при отсутствии ЦГВ и газового водонагревателя в случае принятия проекта постановления составит 8,3 куб. м на апрель-сентябрь и 13,7 куб. м на октябрь-март. В свою очередь потребление газа на одного человека для домохозяйств с газовой плитой и водонагревателем предлагается закрепить на уровне 20 куб. м на период с апреля по сентябрь, 25 куб. м – на октябрь март.

На случай отсутствия централизованного горячего водоснабжения норму потребления на одного человека для первой категории домохозяйств предлагается закрепить на уровне 8,3 куб. м (апрель-сентябрь) и 13,7 куб. м (октябрь-март).

Согласно пояснительной записке, в настоящее время индивидуальными счетчиками потребления газа не оснащены 24,9% домохозяйств. Их отсутствие и "необоснованный уровень норм" (установленных постановлением №203) потребления не является мотивирующим фактором для реальной экономии ресурсов, что в свою очередь приводит к убыткам всех субъектов хозяйствования, включая НАК "Нафтогаз Украины", в размере 2,681 млрд грн в год (383 млн. куб. м природного газа). Кроме того, отсутствие счетчиков не позволяет реализовать плана по 100% коммерческому учету природного газа, используемого в домохозяйствах.

Со ссылкой на данные Ассоциации газового рынка Украины в документе также отмечается значительное расхождение между средней нормой потребления газа на одного человека в месяц по показателям общедомовых счетчиков газа и нормой, установленной постановлением №203.

"Сутью проекта постановления является установление экономически обоснованных норм потребления природного газа населением при отсутствии газовых счетчиков и выполнения требований Закона "Об обеспечении коммерческого учета природного газа", в частности содействие завершению организации работы по внедрению 100%-ного коммерческого учета природного газа", – отмечено в сообщении.

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Как отметила пресс-служба Минэнергоугля, проект уже подан на рассмотрение Кабмина.

Как сообщалось, 27 ноября коллегия судей Кассационного административного суда Верховного суда подтвердила решение Окружного административного суда Киева, а также Киевского апелляционного административного суда и отменила действие установленных постановлением Кабмина №203 норм потребления природного газа для бытовых потребителей без счетчиков.

Отмененным постановлением нормы были установлены на уровне 3,3 куб. м, 5,4 куб. м и 10,5 куб. м соответственно. В настоящее время в действие вступило предыдущее постановление, согласно которому нормы установлены на уровне 9,8 куб. м, 18,3 куб. м и 23,6 куб. м на одного человека в месяц. В соответствии с разницей норм, клиенты облгазсбытов начали получать платежки с учетом накопившейся за 30 месяцев задолженности.

В свою очередь "Региональная газовая компания" (РГК) заявила, что сумма долга, указанная в платежах приведена в счетах информативно и не подлежит уплате.

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Газ, Минэнергоугля, Счетчики, ЦГВ.
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