В "Голосе Украины" опубликовали закон о госбюджете-2019

Новости Бизнеса: В парламентском издании "Голос Украины" официально опубликован закон о государственном бюджете на 2019 год, который вступит в силу 1 января 2019 года.

Закон № 2629-VIII о бюджете на 2019 опубликовали в официальном парламентском издании "Голос Украины". Он вступит в силу 1 января.

Основные цифры главного документа страны:

доходы Государственного бюджета Украины в сумме 1.026.131.809,2 тыс. гривен, в том числе доходы общего фонда Государственного бюджета Украины - в сумме 928.507.915 тыс. гривен и доходы специального фонда Государственного бюджета Украины - в сумме 97.623.894,2 тыс. гривен, согласно приложению № 1 к настоящему Закону;

расходы Государственного бюджета Украины в сумме 1.112.129.997,6 тыс. гривен, в том числе расходы общего фонда Государственного бюджета Украины - в сумме 1.005.767.548,6 тыс. гривен и расходы специального фонда Государственного бюджета Украины - в сумме 106.362.449 тыс. гривен;

возврат кредитов в Государственный бюджет Украины в сумме 9.728.634,9 тыс. гривен, в том числе возвращения кредитов в общий фонд Государственного бюджета Украины - в сумме 8.322.346,8 тыс. гривен и возвращение кредитов в специальный фонд Государственного бюджета Украины - в сумме 1.406.288,1 тыс. гривен;

предоставление кредитов из Государственного бюджета Украины в сумме 13.719.766,5 тыс. гривен, в том числе предоставление кредитов из общего фонда Государственного бюджета Украины - в сумме 679.913,2 тыс. гривен и предоставление кредитов из специального фонда Государственного бюджета Украины - в сумме 13.039 .853,3 тыс. гривен;

предельный объем дефицита Государственного бюджета Украины в сумме 89.989.320 тыс. гривен, в том числе предельный объем дефицита общего фонда Государственного бюджета Украины - в сумме 69.617.200 тыс. гривен и предельный объем дефицита специального фонда Государственного бюджета Украины - в сумме 20.372.120 тыс. гривен, согласно приложению № 2 к настоящему Закону;

оборотный остаток средств Государственного бюджета Украины в размере до 2 процентов расходов общего фонда Государственного бюджета Украины, определенных настоящей статьей.

Напомним, Верховная Рада 23 ноября около 6:00 утра приняла Государственный бюджет Украины на 2019 год. За принятие закона во втором чтении проголосовали 239 депутатов, а за принятие в целом - 241 парламентарий при минимально необходимом количестве в 226 голосов. 7 декабря 2018 года стало известно, что президент Украины Петр Порошенко подписал закон о государственном бюджете Украины на 2019 год. Он заявил, что бюджет остается сбалансированным и реалистичным. Дефицит в пределах 2,3% ВВП. Это даст возможность уверенно войти в 2019 год.