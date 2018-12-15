Скачать
Суббота, 15.12.2018
В Киеве проходит Объединительный церковный собор: все подробности
В Киеве проходит Объединительный церковный собор: все подробности
Один из адвокатов украинских моряков посетил командира катера &quot;Никополь&quot;
Один из адвокатов украинских моряков посетил командира катера "Никополь"
Рианчо рассказал, в какой клуб лучше перейти Цыганкову
Рианчо рассказал, в какой клуб лучше перейти Цыганкову
В Украине объявили победителей премии &quot;Книга года ВВС-2018&quot;
В Украине объявили победителей премии "Книга года ВВС-2018"

В "Голосе Украины" опубликовали закон о госбюджете-2019

В &quot;Голосе Украины&quot; опубликовали закон о госбюджете-2019
10:06 Сегодня Телеграф Фото: Телеграф

Новости Бизнеса: В парламентском издании "Голос Украины" официально опубликован закон о государственном бюджете на 2019 год, который вступит в силу 1 января 2019 года.

Закон № 2629-VIII о бюджете на 2019 опубликовали в официальном парламентском издании "Голос Украины". Он вступит в силу 1 января.

Основные цифры главного документа страны:

  • доходы Государственного бюджета Украины в сумме 1.026.131.809,2 тыс. гривен, в том числе доходы общего фонда Государственного бюджета Украины - в сумме 928.507.915 тыс. гривен и доходы специального фонда Государственного бюджета Украины - в сумме 97.623.894,2 тыс. гривен, согласно приложению № 1 к настоящему Закону;
  • расходы Государственного бюджета Украины в сумме 1.112.129.997,6 тыс. гривен, в том числе расходы общего фонда Государственного бюджета Украины - в сумме 1.005.767.548,6 тыс. гривен и расходы специального фонда Государственного бюджета Украины - в сумме 106.362.449 тыс. гривен;
  • возврат кредитов в Государственный бюджет Украины в сумме 9.728.634,9 тыс. гривен, в том числе возвращения кредитов в общий фонд Государственного бюджета Украины - в сумме 8.322.346,8 тыс. гривен и возвращение кредитов в специальный фонд Государственного бюджета Украины - в сумме 1.406.288,1 тыс. гривен;
  • предоставление кредитов из Государственного бюджета Украины в сумме 13.719.766,5 тыс. гривен, в том числе предоставление кредитов из общего фонда Государственного бюджета Украины - в сумме 679.913,2 тыс. гривен и предоставление кредитов из специального фонда Государственного бюджета Украины - в сумме 13.039 .853,3 тыс. гривен;
  • предельный объем дефицита Государственного бюджета Украины в сумме 89.989.320 тыс. гривен, в том числе предельный объем дефицита общего фонда Государственного бюджета Украины - в сумме 69.617.200 тыс. гривен и предельный объем дефицита специального фонда Государственного бюджета Украины - в сумме 20.372.120 тыс. гривен, согласно приложению № 2 к настоящему Закону;
  • оборотный остаток средств Государственного бюджета Украины в размере до 2 процентов расходов общего фонда Государственного бюджета Украины, определенных настоящей статьей.

Напомним, Верховная Рада 23 ноября около 6:00 утра приняла Государственный бюджет Украины на 2019 год. За принятие закона во втором чтении проголосовали 239 депутатов, а за принятие в целом - 241 парламентарий при минимально необходимом количестве в 226 голосов. 7 декабря 2018 года стало известно, что президент Украины Петр Порошенко подписал закон о государственном бюджете Украины на 2019 год. Он заявил, что бюджет остается сбалансированным и реалистичным. Дефицит в пределах 2,3% ВВП. Это даст возможность уверенно войти в 2019 год.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Публикация, Голос Украины, Госбюджет-2019, Парламентское издание, Закон о госбюджете на 2019 год.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Укрзализныця" запустит новый ночной экспресс
02 Армия Косово: Сербия допускает возможность военного вторжения
03 Объединительный собор: стало известно каким образом будут выбирать Предстоятеля
04 В сети показали новое фото со свадьбы принца Гарри и Меган Маркл
05 Определен лучший гол 6-го тура Лиги чемпионов (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Синоптики рассказали, где 15 декабря пройдет снег
Синоптики рассказали, где 15 декабря пройдет снег
Взрыв в Фастове: ГСЧС закончили поисково-спасательные работы
Взрыв в Фастове: ГСЧС закончили поисково-спасательные работы
В Софии Киевской начался Объединительный собор УПЦ (Фото)
Собор УПЦ в Софии Киевской: первые фото
День работников суда 2018: красивые поздравления с праздником, открытки
День работников суда 2018: красивые поздравления с праздником, открытки
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь