Пенсионный фонд завершил финансирование выплаты пенсий за декабрь

Новости Бизнеса: В декабре на выплату пенсий направлено 30,44 млрд грн.

Пенсионный фонд Украины 22 декабря по утвержденному графику завершил финансирование пенсионных выплат, сообщает сайт правительственного портала в субботу вечером.

"Пенсионным фондом Украины 22 декабря по утвержденному графику завершено финансирование пенсионных выплат. В декабре на выплату пенсий направлено 30,44 млрд грн. Финансирование пенсий января 2019 года начнется 3 января. Выплата за январь 2019 года будет проводиться в период с 4 по 25 число в соответствии с установленными пенсионерам датами выплат", - говорится в сообщении.