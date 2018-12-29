В Украине вступит в силу новый порядок регистрации безработных

Новости Бизнеса: В Украине с 1 января 2019 года вступят в силу новые правила порядка регистрации, перерегистрации безработных и ведения учета лиц, ищущих работу.

Кабинет министров Украины принял постановление об утверждении нового порядка регистрации, перерегистрации безработных и ведения учета лиц, ищущих работу.

Сообщается, что новые правила вступят в силу уже с 1 января 2019 года. В частности, появится институт карьерного советника, созданный для оказания помощи соискателю работы, зарегистрированному безработному в поиске работы и планировании карьеры.

Более того, вводится профилирование безработного или человека, ищущего работу. Также, специалистом будет проводиться оценка возможности их трудоустройства, а также степень мотивации к труду.

После первичного профилирования, карьерный советник совместно с лицом, которое ищет работу, занимаются составлением индивидуального плана оказания услуг по трудоустройству.

Напомним, в ноябре 2018 года официальный уровень безработицы в Украине вырос на 29,6 тысяч до 301 тысячи человек. Таким образом, официальная безработица составляет 1,2% населения трудоспособного возраста (в октябре было 1,1%). По официальным данным, процент безработных в стране резко вырос после завершения сбора урожая.