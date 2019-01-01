Более 14 млрд грн потратят на функционирование судебной власти в 2019 году

Новости Бизнеса: На Государственную судебную администрацию Украины в Государственном бюджете 2019 предусмотрено 14,112 млрд грн.

Большинство средств будут направлены на обеспечение органов и учреждений системы правосудия - 14,107 млрд грн. Остальные средства пойдут на выполнение решений судов в пользу судей и работников аппаратов судов.

В частности для Верховного Суда предусмотрено 2,1 млрд грн, Конституционный Суд Украины получить 267 млн грн, Высший антикоррупционный суд - 318,1 млн грн, тогда как Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности получит 30 млн грн.

На Службу судебной охраны предусмотрено 988 млн грн, а на Высшую квалификационную комиссию судей Украины - 157 200 000 грн.

Напомним, Закон о Государственном бюджете Украины 2019 год составляет 1 406,3 млрд грн, в том числе по общему фонду сводного бюджета - 1 261,6 млрд грн.

Для обеспечения сбалансированности и устойчивости бюджетной системы предельный объем дефицита государственного бюджета уменьшится до 2,28% ВВП (в 2018 году он составлял 2,4%).