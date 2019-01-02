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Налог на заграничные посылки вступил в силу

Налог на заграничные посылки вступил в силу
08:35 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Налог на добавленную стоимость на ввоз товаров в международных почтовых отправлениях на сумму свыше 100 евро для одного получателя-физлица вступил в силу.

С 1 января в Украине вступили в силу нормы закона об изменениях в Налоговый кодекс, которые предусматривают постепенное увеличение налогообложения посылок из-за рубежа для физических лиц.

Так, в течение первого полугода будут облагать НДС (20%) посылки из-за рубежа стоимостью от 150 евро; в течение второй половины года правила для ФЛП и юрлиц останутся такими же, а для граждан изменятся.

Физические лица со второго полугодия будут уплачивать НДС на посылки стоимостью от 100 евро. Такие же правила будут действовать в течение всего 2020 года.

Речь идет о товарах в международных почтовых и экспресс-отправлениях для одного получателя (юрлица, ФОП или физического лица) в одной депеше от одного отправителя.

Касается всех: что изменится для украинцев в 2019 году

При расчете стоимости посылки будут применять официальный курс, установленный НБУ на 00:00 дня подачи таможенной декларации или определения налоговых обязательств.

База налогообложения для юрлиц и ФЛП - таможенная стоимость, а для физических лиц - фактурная стоимость.

Напомним, минимальная зарплата в январе 2019-го увеличилась с 3723 до 4173 грн. Прожиточный минимум установится на уровне 1853 грн.

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Акциз, Налоговый кодекс, Посылки, Налог на посылки.
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