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Среда, 09.01.2019
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МЭРТ назвало 100 компаний с доходом в 21,5 миллиарда за полгода

МЭРТ назвало 100 компаний с доходом в 21,5 миллиарда за полгода
05:04 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: В 2018 году госкомпании получили прибыль на половину меньше, чем в 2017 году.

Крупнейшие государственные компании Украины за 6 месяцев прошлого года сократили чистую прибыль почти на 42% - до 21,5 млрд грн. Самыми прибыльными отраслями для больших госпредприятий остаются нефтегазовый сектор и электроэнергетика. Об этом говорится в обнародованном Минэкономразвития отчете о результатах деятельности госпредприятий.

"По результатам 6 месяцев 2018 году 100 крупнейших госкомпаний в целом получили чистую прибыль в размере 21,5 млрд грн, что почти на 41,9% меньше, чем за аналогичный период 2017 года - почти на 15,5 млрд грн", - говорится в сообщении.

В Минэкономразвития отметили, что основным фактором, повлиявшим на снижение финансового результата портфеля, стало уменьшение объемов чистой прибыли ПАО «НАК «Нафтогаз Украины», что составляет около 51% общего финансового результата всего портфеля. В первом полугодии 2018 года его чистая прибыль уменьшилась по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 60,3%, то есть с 27,7 млрд грн до 11 млрд грн. Существенная часть снижения показателя связана с увеличением ущерба ПАО «Укртрансгаз», 100% акций которого принадлежит НАК «Нафтогаз Украины», с -1,6 млрд грн до -18,3 млрд грн. Увеличение ущерба произошло из-за пересмотра остаточных сроков активов, вовлеченных в деятельности по транзиту природного газа.

Наиболее прибыльными отраслями для крупных государственных предприятий остаются нефтегазовый сектор и электроэнергетика. Предприятия электроэнергетической отрасли за первые 6 месяцев 2018 года увеличили общий финансовый результат на 12,2%, с 7,6 млрд грн до 8,6 млрд грн. Так, чистая прибыль ГП "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" увеличилась с 1,6 млрд грн до 3,2 млрд грн., Что стало возможным благодаря сокращению операционных расходов, не входящих в себестоимость продукции, а также росту операционных доходов, не связанных с реализацией продукции. ГП "Энергорынок" увеличило свой финансовый результат в первом полугодии 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года с 0,6 млрд грн до 1,8 млрд грн, а ГП "НЭК "Укрэнерго" увеличило чистую прибыль на 17,9% с 1,9 млрд грн до 2,2 млрд грн.

Предприятия транспортной отрасли показали снижение чистой прибыли в первой половине 2018 года на 17,6%, с 2,7 млрд грн до 2,2 млрд грн. Так, ГП "Администрация морских портов Украины" уменьшило чистую прибыль на 28,6%, с 1,8 млрд грн до 1,3 млрд грн. Чистая прибыль ГП "Международный аэропорт Борисполь" уменьшилась в первом полугодии 2018 года с 0,95 млрд грн до 0,84 млрд грн. ПАО "Укрпочта" увеличило чистый убыток за первое полугодие 2018 году с -0,36 млрд грн до -0,53 млрд грн.

В то же время, ПАО "Укрзализныця" увеличила свой финансовый результат в первом полугодии 2018 года почти в четыре раза, с 0,12 млрд грн до 0,47 млрд грн.

Предприятия машиностроительной отрасли снизили совокупный финансовый результат за первое полугодие 2018 года на 63,3%, с 0,37 млрд грн до 0,13 млрд грн. Главным образом на это повлияло снижение чистой прибыли ОАО "Турбоатом" на 48,3%, за 6 месяцев 2018 года он составил 0,19 млрд грн.

Предприятия пищевой промышленности снизили чистую прибыль за первые 6 месяцев 2018 года на 58,8%, а именно с 0,39 млрд грн до 0,16 млрд грн.

Предприятия химической отрасли показали рост чистой прибыли в первой половине 2018 года на 0,44 млрд грн, с ущерба в 0,03 млрд грн до прибыли в 0,41 млрд грн. Все три предприятия, входящие в портфель отрасли (ПАО "Одесский припортовый завод", ГП "Укрхимтрансаммиак", ГП "Научно-производственное объединение "Павлоградский химический завод"), показали положительную динамику роста финансового результата по сравнению с первой половиной 2017 года.

Предприятия угольной отрасли, входящие в ТОП-100 крупнейших государственных компаний, сократили собственные убытки в первой половине 2018 года по сравнению с первой половиной 2017 года с -2 млрд грн до -1,2 млрд грн. При этом 9 шахт, входящих в портфель отрасли, показали отрицательный финансовый результат в первой половине 2018 года.

На сегодняшний день в Украине насчитывается 3364 предприятий государственного сектора, из которых работает только 1594. Сумма активов портфеля 100 крупнейших государственных предприятий составляет около 93,3% от общей стоимости всех работающих государственных предприятий в Украине. По состоянию на конец первого полугодия 2018 года общая балансовая стоимость активов портфеля Топ-100 госкомпаний составляла более 1 410 млрд грн, что почти на 3,8% меньше, чем в аналогичном периоде 2017 года.

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Экономика, Прибыль, МЭРТ, Новости экономики, Госкомпании, Минэкономразвитие, Доходы в 21, 5 миллиарда за полгода.
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