ПриватБанк приостановит операции с картами

Новости Бизнеса: "ПриватБанк" предупредил о временных ограничениях в использовании банковских карт в ночь на 13 января.

"ПриватБанк" предупредил клиентов о приостановке выполнения операций по картам в ночь на 13 января. Технологическая пауза запланирована в связи с обновлением процессинга. Об этом сообщила пресс-служба финучреждения в пятницу, 11 января.

С 00:30 до 4:15 воскресенья, 13 января, не будут доступны операции по картам, не будут работать банкоматы и терминалы.

Клиентам советуют перенести покупки в интернете, бронирование билетов и другие операции.

"Во время четырехчасовой паузы регламента карточных операций банк также обеспечит проведение технологических работ по повышению качества работы сети банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминальной сети банка", – говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на воскресенье, 14 октября 2018 года, ПриватБанк также приостанавливал работу всех платежных систем. Тогда технологическая пауза была сделана в связи с переходом на новую систему управления базами данных.

Справка. "ПриватБанк" (г. Днепр) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком по объему активов. В декабре 2016 года Кабинет министров решил национализировать банк, руководствуясь рекомендациями Совета нацбезопасности и обороны по предложению Национального банка.