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Украина возобновляет производство легендарного самолета

Украина возобновляет производство легендарного самолета
16:07 Сегодня Телеграф ЦТС Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Завод "Антонов" в этом году возобновит производство самолетов "Руслан".

Государственное предприятие "Антонов" намерено возобновить сборку тяжелых транспортных самолетов Ан-124 "Руслан".

Об этом сообщил в эфире одного из телеканалов первый заместитель генерального директора концерна "Укроборонпром" Сергей Омельченко.

Сборка первого самолета может начаться до конца 2019 года.

"Мы активно сотрудничаем в этом направлении с несколькими международными компаниями, производящими авиационную технику. Уже сейчас мы на завершающей стадии полной переработки всей электронной составляющей этого транспортного самолета. И надеемся, что она будет окончательно принята инженерной и конструкторской группой "Антонова", чтобы в этом году начать сборку первого самолета", - отметил Омельченко.

При этом, подчеркнул он, сборка будет осуществляться без использования российских комплектующих.

Ан-124 "Руслан" (по классификации NATO - Condor) — тяжёлый дальний транспортный самолёт, разработанный в ОКБ им. О. К. Антонова. Он является самым грузоподъёмным в мире серийным грузовым самолётом. Ан-124 "Руслан" имеет длину 69,1 м и размах крыла 73,3 м. Его грузоподъёмность составляет 120 т (до 150 т в специальной модификации Ан-124-100М-150).

ГП "Антонов" продолжит предоставлять "Руслан" для нужд НАТО и ЕС

В июле прошлого года сообщалось, что "Антонов" и подразделение компании Boeing - компания Aviall, подписали договор об общих условиях по взаимодействию в производстве самолетов "Ан". Согласно документу, американская компания будет закупать и поставлять для "Антонова" широкую номенклатуру комплектующих изделий для серийного самолетов и обеспечивать их послепродажную поддержку.

Напомним, украинский самолет Ан-124-100 Руслан перевозил крупногабаритную составляющую новой ракеты-носителя компании SpaceX весом свыше 28 тонн.

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Все по теме:

Самолет, Укроборонпром, Руслан, Завод Антонов, Государственное предприятие "Антонов".
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