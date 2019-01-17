Перерасчет военных пенсий в 2019: на сколько повысят выплаты

Новости Бизнеса: С 1 января 2019 года в Украине военные пенсии, которые в 2018 году выросли, в среднем, на 1500 гривен, увеличат еще на 25 процентов.

Размер пенсий военных с 2018 по 2020 годы вырастет в среднем на 3 тыс. грн. Министерство социальной политики Украины планирует поэтапно увеличивать пенсии военнослужащим.

"На первом этапе - в 2018 году - пенсии должны вырасти в среднем на 1500 гривен, с первого января 2019 к этому показателю добавится еще 50%, это - 750 гривен. А с 1 января 2020 - еще плюс 50% - это еще 750 грн. Таким образом, доплата к пенсии военным на третьем этапе должна вырасти вдвое", - заявлял ранее министр социальной политики Андрей Рева.

По его словам, пересчет коснется 498 тыс. военных пенсионеров. Закон об общем пенсионном обеспечении Верховная Рада приняла 3 октября, он вступил в силу 11 октября 2017 года.

Согласно закону, размер пенсии каждого гражданина Украины будет рассчитываться по новой формуле. Кабинет министров принял решение о пересчете и повышении пенсий военным. Повышение пенсий военным пенсионерам будет происходить поэтапно в 2018-2019 годах.

Напомним, с 1 января Кабмин запустил безналичный механизм выплаты субсидий, с 1 марта в экспериментальном порядке запустят наличный.