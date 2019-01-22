В Украине вырос товарооборот розничной торговли

Новости Бизнеса: Оборот розничной торговли Украины в 2018г вырос на 6,1%.

Товарооборот розничной торговли Украины без учета временно оккупированной территории АР Крым, г.Севастополя и зоны проведения ООС в 2018 году в сопоставимых ценах увеличился на 6,1% по сравнению с 2017 годом, сообщила Государственная служба статистики в понедельник.

Как сообщает Госстат, оборот розничной торговли в декабре по сравнению с ноябрем текущего года вырос на 19,1%, а по сравнению с декабрем-2017 года – на 4,9%.

Наибольший рост оборота розничной торговли предприятий (юрлиц и физлиц-предпринимателей) в 2018г по сравнению с 2017г зафиксирован в Луганской (на 26.8%), Донецкой (на 14,2%), Закарпатской (на 12,7%), Полтавской (на 12,3%), Винницкой (на 11,1%), Ивано-Франковской (на 10,7%) и Тернопольской (на 10,1%) областях.