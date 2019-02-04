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Госбюджет в прошлом месяце недополучил более 6 миллиардов доходов

Госбюджет в прошлом месяце недополучил более 6 миллиардов доходов
18:14 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: из открытых источников

Новости Бизнеса: Общий фонд госбюджета за минувший месяц был профинансирован на 44,25 млрд грн, что на 18,9% (или 10,33 млрд грн) меньше плана.

Доходы государственного бюджета по итогам первого месяца текущего года составили 54,49 миллиарда гривен, что на 6,56 миллиарда меньше планового показателя.

Об этом свидетельствуют данные на Едином государственном портале открытых данных.

Финансовые результаты января 2019 года оказались на 0,7 млрд грн ниже доходов за январь 2018 года.

По сравнению с прошлым годом снижение доходов общего фонда составило 10,9%, или 5,4 млрд грн.

Согласно данным, налоговые поступления за первый месяц этого года превысили показатель января 2018 года на 13,2% и составили 39,62 млрд грн. В то же время возмещение НДС выросло по отношению к январю прошлого года сразу на 64,2%, или на 7,7 млрд грн – до рекордных 19,71 млрд грн.

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В результате сальдо налоговых поступлений составило 19,91 млрд грн, что на 13,4% хуже показателя января 2018 года и на 27,8% – плана.

Помимо того таможенные поступления за первый месяц этого года также упали на 10,4% к показателю первого месяца прошлого года, составив 22,52 млрд грн, или 88,2% от плана.

В целом январский план по ГФС был недовыполнен на 20,1%, а к январю прошлого года спад составил 11,8%.

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Госбюджет, Бюджет, Минфин, Доходы бюджета.
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