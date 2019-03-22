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Правительство закупает спецавто для людей с инвалидностью

Правительство закупает спецавто для людей с инвалидностью
15:54 Пт, 22 Март 2019 Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Бизнеса: Владимир Гройсман заявляет, что начата закупка 24 спецавтомобилей для перевозки людей с инвалидностью.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявляет, что уже начата закупка 24 специально оборудованных автомобилей для перевозки людей с инвалидностью.

Об этом он сообщил во время вручения 15 спецавтомобилей для людей с инвалидностью, сообщили в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров Украины.

Премьер-министр отметил, что в 2019 году программа приобретения спецавтомобилей для перевозки людей с инвалидностью будет продолжена. «Уже начата закупка 24 специально оборудованных автомобилей», - сказал он.

Гройсман отметил, что в прошлом году на закупку спецавтомобилей было выделено 28,5 млн грн и были приобретены 25 спецавтомобилей, 10 из которых - уже переданы на места.

В Департаменте отметили, что инициативу создания специальных служб перевозки в свое время начала правительственная уполномоченная по правам людей с инвалидностью Раиса Панасюк. Идея заключалась в стимулировании территориальных общин к созданию служб перевозки людей с инвалидностью, прежде всего с поражениями опорно-двигательного аппарата.

Справка. Специальное авто для перевозки людей с инвалидностью предназначено для транспортировки двоих людей в колясках и троих сопровождающих. Изготовлены машины в Украине на основе грузопассажирского микроавтобуса PEUGEOT Boxer. Авто укомплектовано пассажирским подъемником, управляемым дистанционным пультом. Для удобства подъемник имеет переходный мостик. Основные технические параметры соответствуют директивам безопасности ЕС.

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Кабмин, Спецавтомобили, Владимир Гройсман, Люди с инвалидностью.
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