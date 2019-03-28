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Отключений не будет: водоканалы продолжат работать после 1 апреля

Отключений не будет: водоканалы продолжат работать после 1 апреля
12:06 Сегодня Телеграф По материалам: УНН Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса: Министр ЖКХ Украины Геннадий Зубко пообещал, что с 1 апреля бессрочные договоры "Укринтерэнерго" с водоканалами будут продолжены.

Министр регионального развития Украины Геннадий Зубко заявил, что правительство приняло решение продолжить действия бессрочных договоров "Укринтерэнерго" с водоканалами, пока не будет найден другой поставщик. Это означает, что с 1 апреля 2019 года водоканалы не прекратят работать.

По словам Зубко, водоканалы, которые пока не имеют другого поставщика, смогут работать, пока не найдут другого поставщика или не перейдут в статус защищенного потребителя. Более того, правительство дало возможность водоканалам заключать с "Укринтерэнерго" договоры о реструктуризации задолженности за электроэнергию.

Также. Кабинет министров Украины совместно с депутатами наработал законопроект №9406, который сейчас находится на рассмотрении в Верховной Раде. Отмечается, что его принятие позволит водоканалам не платить авансовые взносы.

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Министр объяснил, что принцип работы водоканалов понятен всем - они поставляют воду только после того, как получат плату от населения, оптовых и промышленных потребителей. А на это уходит минимум месяц. Поэтому принятие этого закона является крайне необходимым, и он является корректирующим относительно принятого Закона "О рынке электроэнергии".

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Не будет, Геннадий Зубко, Аванс, Укринтерэнерго, Водоканалы, Отключение воды с 1 апреля.
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