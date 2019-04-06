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Уже скоро: Омелян спрогнозировал, когда отменят поезда в РФ

Уже скоро: Омелян спрогнозировал, когда отменят поезда в РФ
11:48 Сегодня Телеграф По материалам: УНН Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян считает, что через несколько лет поезда из Киева и Львова в Москву отменят.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян спрогнозировал, что поезда из Киева и Львова в Москву через несколько лет уже не будут курсировать.

По словам министра инфраструктуры, это направление умирает само по себе. Согласно данным, в 2018 году впервые  больший пассажиропоток в направлении Евросоюза, чем в восточном направлении. 

Омелян навел статистику, согласно которой падение рынка пассажирских перевозок железной дорогой ежегодно составляе 15-20% и эта тенденция сохраняется. Поэтому, он и предположил, что через несколько лет этот поезд будет закрыт.

Министр инфраструктуры отметил, что все больше украинцев понимает, что в ЕС можно зарабатывать гораздо больше, работая при этом в гораздо более комфортных условиях, чем в РФ. 

3 апреля, Кабинет министров Украины запретил нерегулярное прямое авиасообщение с Россией. В частности, были запрещены нерегулярные рейсы между Украиной и РФ за исключением полетов, необходимых для обеспечения действий миссий международных организаций, ООН, ОБСЕ и Красного Креста.

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Росавиация, со своей стороны, предложила провести переговоры с Украиной о возобновлении авиасообщения на регулярной и чартерной основе, но Омелян против этого. Напомним, с 25 октября 2015 г. авиационное сообщение между Украиной и Россией прекращено.

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Все по теме:

Отмена, Владимир Омелян, Убыточность, Пассажирские поезда в Москву.
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