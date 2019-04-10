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Среда, 10.04.2019
МВФ дал прогноз по росту мировой экономики
МВФ дал прогноз по росту мировой экономики
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МВФ дал прогноз по росту мировой экономики

МВФ дал прогноз по росту мировой экономики
08:17 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса: Международный валютный фонд прогнозирует рост мировой экономики на 3,3% в 2019 году.

Международный валютный фонд прогнозирует, что рост мировой экономики замедлится в 2019 году с 3,6% до 3,3%, однако ожидается, что этот показатель полностью восстановится уже в следующем году.

Об этом заявила во время презентации во вторник докладе МВФ "Перспективы мировой экономики" главный экономист Фонда, директор Департамента исследований Гита Гопинат.

"Глобальный рост определен на уровне 3,6% в 2018 году, и в 2019-м прогнозируется его замедление до 3,3%", - отметила представитель МВФ.

При этом она высказала ожидание, что в первой половине 2019 года глобальный рост выровняется, а после этого закрепит тенденцию к улучшению. По прогнозам МВФ, в 2020 году рост мировой экономики должен восстановиться до 3,6%.

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Как отметила представитель МВФ, замедление мировой экономической активности в течение последних лет вызвано совпадением факторов, которые повлияли на ведущие экономики мира.

Среди них, в частности, в МВФ называют сокращение экономического роста в Китае после проведения там необходимых регуляторных мер, а также усиление торговой напряженности между КНР и США. Экономика зоны евро потеряла больше положительного импульса, чем ожидалось. Производство автомобилей в Германии было нарушено внедрением новых стандартов для выбросов, инвестиции в Италии уменьшились после изменения условий относительно государственных облигаций. Внешний спрос, особенно со стороны развивающихся стран, ослаб.

Тем временем, по прогнозам Фонда, определенные риски для дальнейшего роста мировой экономики сохраняются. Они связаны, прежде всего, с возможной эскалацией напряжения в сфере торговли, усилением в этой связи политической неопределенности и ухудшения рыночных настроений. Возможными триггерами также могут стать новые обострения вокруг процесса выхода Британии из Евросоюза и негативные тенденции на рынке Еврозоны.

Как сообщалось, на прошлой неделе директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард заявила, что развитие мировой экономики потеряло импульс в течение последнего времени, однако это не угрожает мировой экономике возможной рецессией. В то же время глава Фонда сообщила, что конкретные показатели по росту мировой экономики будут обнародованы через неделю.

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МВФ, Экономика, Мировая экономика, Международный валютный фонд.
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