Закон об энергоэффективности может принести в Украину €30 миллиардов инвестиций

Министр регионального развития Геннадий Зубко спрогнозировал, что закон об энергоэффективности будет скоро представлен на рассмотрение правительства.
По словам Зубко, проект закона сейчас находится в Министерстве юстиции Украины. По его словам это базовый закон, который даст ответ, что мы делаем в энергетике, в промышленности, в транспорте, а не только в жилом секторе.
Благодаря внедрению данного закона, в Украине запустится рынок энергоэффективных услуг, будет привлечен бизнес, энергоаудиторы, местные власти, экспертные организации.
По прогнозам Зубко, благодаря закону об энергоэффективности, в ближайшие 10 лет в Украину могут поступить как минимум 30 млрд евро инвестиций, а также будет создано свыше 75 тыс. рабочих мест и уменьшится нагрузка на валютный баланс страны.
На сегодняшний день, в Украине для населения действует программа "теплые кредиты", основным клиентом которых является ОСМД, и еще 124 местные программы. За последнее время, количество ОСМД увеличилось в 2,5 раза, согласно данным до 33 тысяч. 538 тыс. уже воспользовались "теплыми кредитами". Зубко сообщил, что задача местной власти и коммунальных предприятий - выйти на 100% учет тепла и потребления воды.