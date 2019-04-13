Закон об энергоэффективности может принести в Украину €30 миллиардов инвестиций

Новости Бизнеса: Вице-премьер-министр Геннадий Зубко прогнозирует, что благодаря закону об энергоэффективности в Украину в ближайшие 10 лет может поступить 30 млрд евро инвестиций.

Министр регионального развития Геннадий Зубко спрогнозировал, что закон об энергоэффективности будет скоро представлен на рассмотрение правительства.

По словам Зубко, проект закона сейчас находится в Министерстве юстиции Украины. По его словам это базовый закон, который даст ответ, что мы делаем в энергетике, в промышленности, в транспорте, а не только в жилом секторе.

Благодаря внедрению данного закона, в Украине запустится рынок энергоэффективных услуг, будет привлечен бизнес, энергоаудиторы, местные власти, экспертные организации.

По прогнозам Зубко, благодаря закону об энергоэффективности, в ближайшие 10 лет в Украину могут поступить как минимум 30 млрд евро инвестиций, а также будет создано свыше 75 тыс. рабочих мест и уменьшится нагрузка на валютный баланс страны.

На сегодняшний день, в Украине для населения действует программа "теплые кредиты", основным клиентом которых является ОСМД, и еще 124 местные программы. За последнее время, количество ОСМД увеличилось в 2,5 раза, согласно данным до 33 тысяч. 538 тыс. уже воспользовались "теплыми кредитами". Зубко сообщил, что задача местной власти и коммунальных предприятий - выйти на 100% учет тепла и потребления воды.