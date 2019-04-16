Стало известно, кто, возможно, возглавит ГФС

Новости Бизнеса: По данным источников, главой таможни станет первый замминистра экономразвития и торговли Максим Нефьодов.

Первый замминистра экономразвития и торговли Максим Нефьодов по результатам конкурса займет должность главы Государственной таможенной службы.

Об этом сообщает ЭП со ссылкой на источники в правительстве и налоговой. По этим данным, налоговую возглавит заместитель министра финансов Сергей Верланов, а его заместителем станет Евгений Бамбизов, который сейчас находится на посту заместителя главы ГФС с приставкой "и.о.". Конкурс закончится 23 апреля.

Напомним, Комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы определила по три претендента на посты руководителей государственных налоговой и таможенной служб. Кандидатами на пост главы налоговой службы стали замминистра финансов Сергей Верланов, исполнительный директор компании "Стандарт-аудит" Дмитрий Алексеенко и замминистра юстиции Сергей Петухов.

Кандидатами на пост главы таможенной службы стали проректор Университета таможенного дела и финансов Евгений Гармаш, первый замминистра экономического развития и торговли Максим Нефедов и руководитель общественной организации «Центр развития цифровой экономики» Андрей Саварец.

Как сообщалось, в декабре 2018 года Кабинет министров принял решение реорганизовать Государственную фискальную службу Украины путем разделения ее на государственные налоговую и таможенную службы. По информации Нацагентства Украины по вопросам государственной службы, документы для участия в конкурсе на должности руководителей налоговой и таможенной служб подали по 7 кандидатов. Согласно Меморандуму по новой программе сотрудничества Украины с Международным валютным фондом, процесс реорганизации ГФС планируется завершить к концу апреля текущего года.